Herren-Weltcup erstmals seit 1967 ohne dieses Land

Bei den Frauen hingegen dürfte die Serie für das Land weiter bestehen. Juwel Madeleine Beck steht ebenso im Kader wie Charlotte Lingg. Lingg hat ihr letztes Rennen verletzungsbedingt vor eineinhalb Jahren bestritten. Ihr Comeback ist aber für den Weltcup-Auftakt in Sölden (24. Oktober) geplant. Ansonsten soll es beim Slalom in Levi (14. November) sowohl für Lingg als auch Beck so weit sein und Liechtenstein immerhin bei den Damen weiter vertreten sein!