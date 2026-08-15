In diesen Regionen blüht uns eine Tropennacht

Kühler als zuletzt, aber vielleicht doch eine Tropennacht in so mancher Region: Die kommenden Nachtstunden werden in Österreich verbreitet lau, sternenklar wird es aber nicht überall. Vor allem im Westen können zunächst noch Hitzegewitter niedergehen, ehe es im Lauf der Nacht aufklart.
Die größten Chancen auf eine Tropennacht gibt es im Osten und ganz im Westen Österreichs. In Teilen Niederösterreichs, Wiens, dem Burgenland und Vorarlbergs könnten die Temperaturen also vereinzelt nicht unter 20 Grad fallen.
Hitzegewitter im Westen
In Vorarlberg und Tirol gehen noch in den Abendstunden lokale Gewitter nieder. Im Laufe der Nacht werden die Wolken aber dünner. In Salzburg hingegen startet die Nacht zumeist gering bewölkt, ehe nach Mitternacht teils dichtere Wolken durchziehen. Mit Niederschlag muss aber nicht gerechnet werden.
Auch in Kärnten startet der Abend mit Wolken, ehe sich diese im Laufe der Nacht auflösen. In Oberösterreich ziehen erste Wolken erst in den Morgenstunden auf.
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