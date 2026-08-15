Feuer in Sortierbetrieb forderte die Einsatzkräfte

„Das ist Knochenarbeit“

Auch das Feuer im Föhrenwald in St. Egyden – das zweite innerhalb von nur einer Woche – verlangte den Helfern alles ab. Der Großbrand war am Samstag weiter unter Kontrolle. Hubschrauber brauche man derzeit nicht mehr, weil es weiterhin um das Aufspüren und Ablöschen von Glutnestern gehe, sagte Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando. „Das ist Knochenarbeit.“ Wann „Brand aus“ gegeben werden könne, sei noch nicht absehbar.