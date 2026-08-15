Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ambros ist dabei

Linzer „Krone“-Fest: Austropop mit der „Nummer 1“

Oberösterreich
15.08.2026 18:00
Wolfgang Ambros live beim Linzer „Krone“-Fest: WIR4plusEINS lassen die goldenen Jahre des ...
Wolfgang Ambros live beim Linzer „Krone“-Fest: WIR4plusEINS lassen die goldenen Jahre des Austropop wieder aufleben(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

„Wisst ihr, warum mir dieses Konzert so wichtig ist?“, sagt Wolfgang Ambros im Interview. Am Freitag, 21. August, tritt der „Schifoan“-Kaiser beim Linzer „Krone“-Fest auf und singt seine größten Hits: WIR4plusEINS lassen die goldenen Jahre des Austropop wieder aufleben!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wir kennen uns schon gut – die Linzerinnen und Linzer und ich“, gesteht Wolfgang Ambros augenzwinkernd. Beim Linzer „Krone“-Fest war „die Nummer 1 vom Wienerwald“ schon mehrmals, heuer tritt Ambros gemeinsam mit der Band WIR4 auf – am Freitag, 21. August, um 19.30 Uhr auf der Sparkasse OÖ-Hauptbühne.

WIR4plusEINS sorgen für Mitsing-Momente
Erwarten darf man sich von WIR4plusEINS „inoffizielle Nationalhymnen“ wie „I am from Austria“, „Da Hofa“, „Zentralfriedhof“ oder „Für immer jung“.

Die Musiker Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer rocken mit Ambros als WIR4plusEINS die Bühne. Sie alle zusammen ergeben das „Legendärste“, denn sie lassen die goldenen Jahre des Austropop wieder aufleben – mit Herz, Leidenschaft und Mitsing-Garantie.

„Krone“: Herr Ambros, Sie waren schon vor zwei Jahren beim Linzer „Krone“-Fest, heuer kommen Sie wieder. Mögen Sie uns so?
Wolfgang Ambros: Linz ist Linz. Da ist immer eine gute Stimmung, denn es ist klar: Die Linzerinnen und Linzer und ich, wir kennen uns einfach schon sehr gut.

Wolfgang Ambros beim Interview mit „Krone“-Redakteurin Elisabeth Rathenböck
Wolfgang Ambros beim Interview mit „Krone“-Redakteurin Elisabeth Rathenböck(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Mit dem neuen Song „Die Sunnseitn vom Lebn“ ist Ihnen wieder ein Hit gelungen ...
Na ja, ich muss sagen: Es war nicht meine Idee, sondern die meiner Mitspieler Roland Vogl und Didi Baumgartner, die sich Wödmasta nennen. Sie haben mich gefragt – und ich hab’ „Ja“ gesagt. Denn singen tu’ ich ja gern.

Sie begeistern mit Ihren Liedern Generationen. Welche Hits boomen bei den Jungen, welche bei den Älteren – gibt es da eigentlich Unterschiede?
Eigentlich nicht. Meine großen Hits kennt man – die können Sie wahrscheinlich besser aufzählen als ich! Alle Generationen mögen alles, und ich bin natürlich sehr glücklich, dass die Jungen meine Lieder auch so gut finden.

Nach mehr als 50 Jahren steht die Austropop-Legende noch auf der Bühne, am liebsten beim Linzer ...
Nach mehr als 50 Jahren steht die Austropop-Legende noch auf der Bühne, am liebsten beim Linzer „Krone“-Fest, da fühlt er sich sehr zuhause, er bringt Hits wie „Zwickt’s mi“ und „Schifoan“ mit.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Sie machen handgemachte Musik, also alles live und echt. Hat das heute einen anderen Wert als früher?
Keine Ahnung. Die WIR4 arbeiten mit mir schon so lange zusammen. Es ist immer dasselbe: Ich singe, die anderen spielen, und es ist immer ein Fest.

Ihr seid ja alle große Legenden des Austropop!
Wenn ich mit WIR4 unterwegs bin, geht es nicht nur um die Fans. Ich kann hier auch die Danzer- und Fendrich-Lieder singen – dazu hätte ich sonst keine Chance. Aber so geraten die Lieder nie in Vergessenheit – weder bei mir noch beim Publikum. Das ist der wahre Hintergrund und einfach eine ganz große Freude. Oder ehrlich: Mit WIR4 plusEINS stirbt Austria 3 nie – bevor ich sterbe.

Lesen Sie auch:
Die drei Jungs der Folkshilfe freuen sich schon riesig auf ihren Auftritt beim „Krone“-Fest am ...
Folkshilfe dabei
Das „Krone“-Fest ist mehr als nur ein Heimspiel
09.08.2026
Eder beim „Krone“-Fest
„Bei dem Song kämpfe ich immer mit den Tränen“
02.08.2026
Linzer „Krone“-Fest
Mehr als „Blech“: Moop Mama sprengen jede Bühne
26.07.2026

Gibt es vor einem Auftritt von WIR4plusEINS ein gemeinsames Ritual?
Ja, wir umarmen uns. Das ist eine gängige Routine unter vielen Musikern, die ich kenne. Kurz vor dem Auftritt stellen wir uns im Kreis auf, beugen die Köpfe in die Mitte und sagen „Hoo“ oder irgendetwas in der Art. Und schon sind wir aufeinander eingestimmt.

Was geht in Ihnen vor, wenn die Fans bei Ihrem Auftritt beim „Krone“-Fest mitsingen und mitklatschen?
Das ist für mich immer wieder ein super Gefühl. Ich gebe so viel, wie ich geben kann – ich mache es gern, solange es mich gibt. Vielleicht ist es irgendwann zu Ende – das kann schon sein. Aber derweil geht’s noch!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
15.08.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
131.057 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
90.513 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
81.627 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
2177 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1543 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
868 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.
Mehr Oberösterreich
Ambros ist dabei
Linzer „Krone“-Fest: Austropop mit der „Nummer 1“
Erstmals in Europa
Plötzlich schlug beim Dinner ein „Meteorit“ ein
Schau in Italien
Rudolf Leitner-Gründberg: Suche nach dem Menschen
Täter gestand
Brodelnde Eifersucht war das Motiv für Mordversuch
Krone Plus Logo
„Ratzfatz ausverkauft“
Diese Winzer sind von der Absatzkrise verschont
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf