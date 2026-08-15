Linzer „Krone“-Fest: Austropop mit der „Nummer 1“

„Wisst ihr, warum mir dieses Konzert so wichtig ist?“, sagt Wolfgang Ambros im Interview. Am Freitag, 21. August, tritt der „Schifoan“-Kaiser beim Linzer „Krone“-Fest auf und singt seine größten Hits: WIR4plusEINS lassen die goldenen Jahre des Austropop wieder aufleben!
„Wir kennen uns schon gut – die Linzerinnen und Linzer und ich“, gesteht Wolfgang Ambros augenzwinkernd. Beim Linzer „Krone“-Fest war „die Nummer 1 vom Wienerwald“ schon mehrmals, heuer tritt Ambros gemeinsam mit der Band WIR4 auf – am Freitag, 21. August, um 19.30 Uhr auf der Sparkasse OÖ-Hauptbühne.
WIR4plusEINS sorgen für Mitsing-Momente
Erwarten darf man sich von WIR4plusEINS „inoffizielle Nationalhymnen“ wie „I am from Austria“, „Da Hofa“, „Zentralfriedhof“ oder „Für immer jung“.
Die Musiker Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer rocken mit Ambros als WIR4plusEINS die Bühne. Sie alle zusammen ergeben das „Legendärste“, denn sie lassen die goldenen Jahre des Austropop wieder aufleben – mit Herz, Leidenschaft und Mitsing-Garantie.
„Krone“: Herr Ambros, Sie waren schon vor zwei Jahren beim Linzer „Krone“-Fest, heuer kommen Sie wieder. Mögen Sie uns so?
Wolfgang Ambros: Linz ist Linz. Da ist immer eine gute Stimmung, denn es ist klar: Die Linzerinnen und Linzer und ich, wir kennen uns einfach schon sehr gut.
Mit dem neuen Song „Die Sunnseitn vom Lebn“ ist Ihnen wieder ein Hit gelungen ...
Na ja, ich muss sagen: Es war nicht meine Idee, sondern die meiner Mitspieler Roland Vogl und Didi Baumgartner, die sich Wödmasta nennen. Sie haben mich gefragt – und ich hab’ „Ja“ gesagt. Denn singen tu’ ich ja gern.
Sie begeistern mit Ihren Liedern Generationen. Welche Hits boomen bei den Jungen, welche bei den Älteren – gibt es da eigentlich Unterschiede?
Eigentlich nicht. Meine großen Hits kennt man – die können Sie wahrscheinlich besser aufzählen als ich! Alle Generationen mögen alles, und ich bin natürlich sehr glücklich, dass die Jungen meine Lieder auch so gut finden.
Sie machen handgemachte Musik, also alles live und echt. Hat das heute einen anderen Wert als früher?
Keine Ahnung. Die WIR4 arbeiten mit mir schon so lange zusammen. Es ist immer dasselbe: Ich singe, die anderen spielen, und es ist immer ein Fest.
Ihr seid ja alle große Legenden des Austropop!
Wenn ich mit WIR4 unterwegs bin, geht es nicht nur um die Fans. Ich kann hier auch die Danzer- und Fendrich-Lieder singen – dazu hätte ich sonst keine Chance. Aber so geraten die Lieder nie in Vergessenheit – weder bei mir noch beim Publikum. Das ist der wahre Hintergrund und einfach eine ganz große Freude. Oder ehrlich: Mit WIR4 plusEINS stirbt Austria 3 nie – bevor ich sterbe.
Gibt es vor einem Auftritt von WIR4plusEINS ein gemeinsames Ritual?
Ja, wir umarmen uns. Das ist eine gängige Routine unter vielen Musikern, die ich kenne. Kurz vor dem Auftritt stellen wir uns im Kreis auf, beugen die Köpfe in die Mitte und sagen „Hoo“ oder irgendetwas in der Art. Und schon sind wir aufeinander eingestimmt.
Was geht in Ihnen vor, wenn die Fans bei Ihrem Auftritt beim „Krone“-Fest mitsingen und mitklatschen?
Das ist für mich immer wieder ein super Gefühl. Ich gebe so viel, wie ich geben kann – ich mache es gern, solange es mich gibt. Vielleicht ist es irgendwann zu Ende – das kann schon sein. Aber derweil geht’s noch!
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