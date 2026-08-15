Linzer „Krone“-Fest: Austropop mit der „Nummer 1“

Ihr seid ja alle große Legenden des Austropop!

Wenn ich mit WIR4 unterwegs bin, geht es nicht nur um die Fans. Ich kann hier auch die Danzer- und Fendrich-Lieder singen – dazu hätte ich sonst keine Chance. Aber so geraten die Lieder nie in Vergessenheit – weder bei mir noch beim Publikum. Das ist der wahre Hintergrund und einfach eine ganz große Freude. Oder ehrlich: Mit WIR4 plusEINS stirbt Austria 3 nie – bevor ich sterbe.