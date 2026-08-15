Marie Caroline wird trotz Neuerung nicht Fürstin

Seit 1989 ist Hans-Adam II. Fürst von Liechtenstein. Seit 2004 nimmt aber bereits sein Sohn Erbprinz Alois die meisten offiziellen Verpflichtungen wahr. Alois und seine Ehefrau Sophie haben vier Kinder, voraussichtlicher Thronerbe ist ihr 1995 geborenes ältestes Kind Joseph Wenzel Maximilian Maria. Marie-Caroline ist das zweitälteste Kind und die einzige Tochter des Paars. Sie lebt heute in London und ist in der Textilindustrie tätig.