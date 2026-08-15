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Erbe in Liechtenstein

Marie Caroline wird trotz Neuerung nicht Fürstin

Stars & Society
15.08.2026 18:02
Prinzessin Marie Caroline bei ihrer Hochzeit am 30. August 2025
Prinzessin Marie Caroline bei ihrer Hochzeit am 30. August 2025(Bild: EPA/WALTER BIERI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Liechtenstein dürfen künftig auch Frauen den Thron besteigen: Allerdings wird die neue Regel erst für die nächste Generation gelten, die noch gar nicht geboren ist. Damit wird Prinzessin Marie Caroline (29), die vergangenes Jahr geheiratet hat, nicht Fürstin werden.

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Sie würde, sollte ihr älterer Bruder aus der Thronfolge ausscheiden, übergangen – dann kämen ihre jüngeren Brüder zum Zug, berichtete das Schweizer Boulevardblatt „Blick“. „Die ungleiche Behandlung von Frauen und Männern bleibt also noch zwei Generationen lang bestehen“, wird in dem Artikel geschlussfolgert.

Seit 1989 ist Hans-Adam II. Fürst von Liechtenstein. Seit 2004 nimmt aber bereits sein Sohn Erbprinz Alois die meisten offiziellen Verpflichtungen wahr. Alois und seine Ehefrau Sophie haben vier Kinder, voraussichtlicher Thronerbe ist ihr 1995 geborenes ältestes Kind Joseph Wenzel Maximilian Maria. Marie-Caroline ist das zweitälteste Kind und die einzige Tochter des Paars. Sie lebt heute in London und ist in der Textilindustrie tätig.

Alois war ebenfalls eines von vier Kindern, einer seiner Brüder ist vor fast drei Jahren gestorben.

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Familie ursprünglich aus Niederösterreich
Der Beschluss, die Thronfolgeregelung zu ändern, wurde anlässlich des Liechtensteiner Nationalfeiertags (15. August) verkündet. Er sei mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen worden, hieß es. Künftig wird das erstgeborene Kind unabhängig vom Geschlecht den Thron erben, nicht mehr der erstgeborene Sohn.

Die Familie der Fürsten von Liechtenstein stammt ursprünglich aus Niederösterreich. Sie kaufte das Gebiet um das Jahr 1700. Heute leben in dem Gebiet zwischen Österreich und der Schweiz ungefähr 40.000 Menschen. Das kleine Land gehört nicht zur Europäischen Union, aber zum Europäischen Wirtschaftsraum und zum Schengen-Raum.

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