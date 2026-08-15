Schreckmoment um Musiala: Notarzt gibt Entwarnung!

Augenblicklich wurde es still in der Allianz Arena! Die Spieler winkten sofort medizinisches Personal herbei. Ein Notarzt stürmte auf den Platz und eilte zu Musiala. Begleitet wurde er von Sanitätern mit einer Trage. Der Kopf des Kickers wurde mit Eisbeuteln gekühlt – nach einigen bangen Momenten streckte der Notarzt seine beiden Daumen nach oben und gab Entwarnung!