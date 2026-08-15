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Schreckmoment um Musiala: Notarzt gibt Entwarnung!

Deutsche Bundesliga
15.08.2026 18:27
Bange Momente in München: Jamal Musiala ist auf dem Rasen umgekippt.
Bange Momente in München: Jamal Musiala ist auf dem Rasen umgekippt.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
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Von krone Sport

Schreckmoment um Bayern-Star Jamal Musiala! Der DFB-Teamspieler war in der Schlussphase des Telekom Cups plötzlich umgekippt. Der herbeigeeilte Notarzt konnte schließlich Entwarnung geben, allerdings musste der 23-Jährige benommen vom Platz und zu weiteren Untersuchungen. 

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In der 81. Minute glänzte Musiala noch als Torschütze zum 3:1-Endstand. Kurze Zeit später stand der Deutsche wieder im Mittelpunkt – dieses Mal aber nicht im positiven Sinne! Denn der 23-Jährige war in der 83. Minute plötzlich ohne gegnerisches Einwirken auf dem Rasen umgekippt. 

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Augenblicklich wurde es still in der Allianz Arena! Die Spieler winkten sofort medizinisches Personal herbei. Ein Notarzt stürmte auf den Platz und eilte zu Musiala. Begleitet wurde er von Sanitätern mit einer Trage. Der Kopf des Kickers wurde mit Eisbeuteln gekühlt – nach einigen bangen Momenten streckte der Notarzt seine beiden Daumen nach oben und gab Entwarnung!

Erste Untersuchungen wohl ohne Ergebnis
Musiala konnte mithilfe der Sanitäter wieder aufstehen und das Spielfeld sichtlich benommen verlassen. Von den Rängen gab es tosenden Applaus. Er wurde in die Kabine gebracht, wo weitere Untersuchungen folgten. Wie „Sport1“ berichtet, sollen temperaturbedingtes Schwindelgefühl und Kreislaufprobleme hinter dem Schreckmoment stecken. Die ersten Untersuchungen hätten nichts ergeben. 

Sorgen auch um Konrad Laimer
Sorgen auch um Konrad Laimer(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

In den kommenden Tagen dürfte der Offensivspieler pausieren müssen. „Wir drücken ihm die Daumen“, erklärte Torhüter Manuel Neuer nach dem Match gegenüber „MagentaTV“. Verletzungssorgen gibt es auch um Verteidiger Min-jae Kim und ÖFB-Legionär Konrad Laimer. Der Österreicher musste nach wenigen Minuten wegen Knieproblemen ausgwechselt werden. 

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