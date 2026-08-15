Sie ist schnellste Spielerin von Red Bull Salzburg

Salzburg und Sturm lieferten im Februar Torfestival

Besonders das Gastspiel im Februar werden die Beteiligten nicht so schnell vergessen. Beim 5:5 lag Salzburg nach 1:0-Führung in der 89. Minute noch 3:5 hinten, glich binnen zwei Minuten aber noch sensationell aus. Der Kader ist auf beiden Seiten mittlerweile teilweise ein anderer. Doch aus Salzburger Sicht ist er definitiv nicht schlechter geworden. Mit Maria Plattner und Lena Triendl hat der Klub zwei Unterschiedsspielerinnen geholt. Mit Magdalena Schwarz kam zudem eine pfeilschnelle Offensivspielerin von Ingolstadt an die Salzach. Einen internen Schnelligkeitstest hat sie zuletzt gewonnen. Damit ist sie die schnellste Salzburgerin. „Ich würde schon sagen, dass es eine Stärke von mir ist“, gibt sich die Bayerin bescheiden.