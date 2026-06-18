Fußball-WM: Hunderte Fake-Ticketportale entdeckt

Wer für die Fußball-WM Eintrittskarten kaufen will, kann schnell ins Visier von Internet-Betrügern geraten. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, hat die Cyberabwehr-Plattform Silent Push über 300 täuschend echt nachgebildete Ticketportale identifiziert.
Das FBI warnte bereits Ende Mai vor möglichen Betrugsmaschen und empfahl Fans, die Internetseite des Weltverbands FIFA direkt aufzurufen statt den Weg über Suchergebnisse oder gesponserte Anzeigen zu gehen.
Nach FBI-Angaben betrugen die bis dahin gemeldeten Schäden mehrere Hundert bis zu mehrere Tausend Dollar pro Fall. Vor allem gefälschte Angebote für Eintrittskarten und Hospitality-Pakete seien dafür ursächlich.
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