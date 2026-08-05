Fitnessstudio gekauft, aber nicht bezahlt

Bislang ohne jeden Makel steht die zweifache Mutter nun plötzlich unter schwerem Betrugsverdacht. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch wirft der 34-Jährigen vor, sich im Mai 2025 als „zahlungswillige und zahlungsfähige“ Geschäftsfrau ausgegeben zu haben, um den Zuschlag für ein Fitnessstudio in Dornbirn zu erhalten. Die Vorbesitzerin hatte einen Nachfolger für ihr Studio samt kompletter Ausstattung gesucht. Ein Vertrag wurde geschlossen, Ratenzahlungen vereinbart. Doch am Ende floss das Geld nicht. Keine einzige Rate kam bei der ehemaligen Betreiberin an, die sich schließlich betrogen fühlte und Anzeige erstattete.