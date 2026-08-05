Dianas schöne Nichte trägt Zukunft schon überm Po

Traumhafte Kulisse, aber ohne Vater der Braut?

Denn bei den Hochzeiten seiner Töchter Lady Kitty Spencer im Jahr 2021 und Lady Amelia Spencer im Jahr 2023 fehlte der Earl Spencer jeweils. Die Hintergründe wurden nie ausführlich öffentlich erklärt. Ob er diesmal seine Tochter zum Altar begleitet, bleibt deshalb offen.