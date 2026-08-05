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Dianas schöne Nichte trägt Zukunft schon überm Po

Royals
05.08.2026 18:00
Die Hochzeitsplanung läuft – und Lady Eliza Spencer zeigt mit einem Augenzwinkern, wie sie bald ...
Die Hochzeitsplanung läuft – und Lady Eliza Spencer zeigt mit einem Augenzwinkern, wie sie bald heißen wird.(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/elizavspencer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Verlobung wird es jetzt ernst: Lady Eliza Spencer, die Nichte von Prinzessin Diana, steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Auf Instagram gibt die 34-Jährige ihren Fans einen ersten Einblick in die Suche nach der perfekten Location für ihr Jawort.

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Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Technologie-Manager Channing Millerd (35), reiste Lady Eliza an die italienische Amalfiküste. Im luxuriösen Palazzo Avino posierte sie in einem durchaus knappen Badeanzug mit der Aufschrift „Future Mrs. M“ (deutsch: „Zukünftige Mrs. M.“) am Rücken, nur knapp über dem Po.

Dazu verriet sie: „Die Suche nach der Hochzeitslocation beginnt.“ Das Fünf-Sterne-Hotel gilt als einer der Favoriten für die Feier des Paares.

Lady Eliza postete mehrere Fotos des Badeanzugs. Ihre süße Hochzeits-Botschaft ist erst ab dem zweiten Slide zu sehen:

Tochter von Dianas Bruder
Lady Eliza Spencer ist die Tochter von Charles Spencer, 9. Earl Spencer, dem jüngeren Bruder der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana. Damit ist sie Dianas Nichte und eine Cousine zweiten Grades von Prinz William und Prinz Harry.

Auf dem Rücken ihres Badeanzugs steht schon, worauf sich Lady Eliza Spencer am meisten freut: ...
Auf dem Rücken ihres Badeanzugs steht schon, worauf sich Lady Eliza Spencer am meisten freut: die Rolle als „Future Mrs. M.“(Bild: https://www.instagram.com/elizavspencer)

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lady Amelia Spencer und ihrer älteren Schwester Lady Kitty Spencer gehört Eliza zu den bekanntesten Mitgliedern der Spencer-Familie.

Die drei Schwestern arbeiten erfolgreich als Models und stehen regelmäßig bei internationalen Mode- und Society-Events im Rampenlicht.

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So groß die Vorfreude auf die Hochzeit auch ist – eine Frage beschäftigt Royal-Fans besonders: Wird Charles Spencer überhaupt dabei sein?

Traumhafte Kulisse, aber ohne Vater der Braut?
Denn bei den Hochzeiten seiner Töchter Lady Kitty Spencer im Jahr 2021 und Lady Amelia Spencer im Jahr 2023 fehlte der Earl Spencer jeweils. Die Hintergründe wurden nie ausführlich öffentlich erklärt. Ob er diesmal seine Tochter zum Altar begleitet, bleibt deshalb offen.

Fest steht: Die Hochzeit von Lady Eliza dürfte zu den glamourösesten Royal-Gesellschaftsereignissen des kommenden Jahres gehören – und wird nicht nur wegen der traumhaften Kulisse an der Amalfiküste mit Spannung erwartet.

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