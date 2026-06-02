Telefonbetrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Die Opfer erhalten von vermeintlichen Mitarbeitern ihrer Bank einen Telefonanruf. Meist wurde zudem einige Zeit zuvor ein Phishing-Link per SMS oder E-Mail versandt. Die Betrüger geben als Absender Finanz-Online an, um an die Bankdaten der Getäuschten zu gelangen. Die Telefonbetrüger erzählen dann am Telefon, dass ein Hacker-Angriff auf das Konto der Opfer stattgefunden habe. Um die negativen Folgen davon abzuwenden, brauche es nun „Freigaben im Onlinebanking“.