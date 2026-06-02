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Aktuelle Masche:

Telefonbetrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Vorarlberg
02.06.2026 08:30
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Wer einen Anruf erhält und aufgefordert wird, seine Bankdaten offenzulegen, der sollte so schnell wie möglich auflegen: Die Masche  „Hackerangriff auf Bankkonto“ macht derzeit in Vorarlberg verstärkt die Runde, warnt die Polizei. 

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Aktuell ist wieder besondere Vorsicht vor Telefonbetrügern geboten. Wie die Polizei berichtet, gingen in den vergangenen Tagen vermehrt entsprechende Anzeigen in Vorarlberg ein, die Masche ist immer ähnlich:

Die Opfer erhalten von vermeintlichen Mitarbeitern ihrer Bank einen Telefonanruf. Meist wurde zudem einige Zeit zuvor ein Phishing-Link per SMS oder E-Mail versandt. Die Betrüger geben als Absender Finanz-Online an, um an die Bankdaten der Getäuschten zu gelangen. Die Telefonbetrüger erzählen dann am Telefon, dass ein Hacker-Angriff auf das Konto der Opfer stattgefunden habe. Um die negativen Folgen davon abzuwenden, brauche es nun „Freigaben im Onlinebanking“.

In Wahrheit aber räumen die Kriminellen durch die Weitergabe von Daten und die dadurch möglichen Freigaben jedoch das Konto der Opfer leer. Die Polizei warnt eindringlich davor, Daten am Telefon weiterzugeben. Bei Unklarheiten empfiehlt es sich, direkt auf der offiziellen Finanz-Online-Seite ins System einzusteigen, verdächtige SMS am besten einfach löschen!

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