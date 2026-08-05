Frau sticht vier Männer im Zentrum Londons nieder

Der Vorfall ereignete sich laut der Metropolitan Police um die Mittagszeit im bei Touristen beliebten Viertel Covent Garden in Westminster. Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um vier Männer im Alter von 34, 39, 42 und 52 Jahren. Sie seien mit Stichwunden aufgefunden worden. Bei der Waffe soll es sich um eine Schere gehandelt haben.