Verdächtige in Haft
Frau sticht vier Männer im Zentrum Londons nieder
Nach einem Angriff mit einem messerähnlichen Gegenstand mitten im Zentrum Londons befinden sich vier Männer mit Verletzungen im Krankenhaus. Eine 47-jährige Frau gilt als tatverdächtig und wurde verhaftet.
Der Vorfall ereignete sich laut der Metropolitan Police um die Mittagszeit im bei Touristen beliebten Viertel Covent Garden in Westminster. Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um vier Männer im Alter von 34, 39, 42 und 52 Jahren. Sie seien mit Stichwunden aufgefunden worden. Bei der Waffe soll es sich um eine Schere gehandelt haben.
Augenzeugen sahen „gestörte“ Täterin
Die Männer seien versorgt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Ambulance Service der britischen Hauptstadt dem Sender Sky zufolge mit. Genauere Angaben zu den Hintergründen oder zur Schwere der Verletzungen machten die Einsatzkräfte nicht.
Allerdings war von einem „Vorfall in Verbindung mit psychischen Problemen“ die Rede. Augenzeugen sprachen gegenüber der „Daily Mail“ von einer „gestörten“ Täterin.
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