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„SOS-EU-ALP“

1400 Notrufe via App: Im Ernstfall zählen Sekunden

Tirol
05.08.2026 17:00
Bei der Leitstelle Tirol gingen im Vorjahr 1400 Notrufe via App ein.
Bei der Leitstelle Tirol gingen im Vorjahr 1400 Notrufe via App ein.(Bild: Land Tirol/Brandhuber)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Das Tool „SOS-EU-ALP“ funktioniert in Tirol, Bayern sowie Südtirol. Es liefert automatisch den jeweiligen Standort an die zuständige Leitstelle und hilft damit, rasch die wichtigsten Infos zu übermitteln. Das Interesse an der App steigt immer weiter.

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Egal, ob am Berg, auf Radwegen oder in abgelegenen Gebieten – bei einem Notfall zählt jede Sekunde. Setzt jemand einen Notruf ab, ist oftmals die Frage nach dem Standort entscheidend. Mit der kostenlosen „SOS-EU-ALP-App“ können mit wenigen Klicks ein Notruf abgesetzt und die aktuellen Standortdaten automatisch an die zuständige Leitstelle übermittelt werden.

Bereits 2017 wurde diese App eingeführt und hat sich seither als digitales Hilfsmittel etabliert. Das Tool funktioniert in Tirol, Bayern und Südtirol, bisher wurde es 440.000 Mal heruntergeladen.

Das Tool „SOS-EU-ALP“ schickt exakte GPS-Daten.
Das Tool „SOS-EU-ALP“ schickt exakte GPS-Daten.(Bild: Jasmin Steiner)

Die steigende Bekanntheit zeigt sich auch bei den Meldungen. Im Vorjahr wurden via App 1400 Notrufe an die Leitstelle Tirol übermittelt. Darunter rund 1000 tatsächliche Notfälle sowie Meldungen im Rahmen von Übungen, Kursen oder vorsorglichen Nutzungen. Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete man über 750 Meldungen. „Im Ernstfall können die so gewonnenen Sekunden Leben retten“, sagt LR Astrid Mair.

Bernd Noggler, Geschäftsführer der Leitstelle Tirol, fügt hinzu: „Besonders in den Sommermonaten, wenn zahlreiche Menschen stundenlang draußen in der Natur unterwegs sind, wird diese App häufig genutzt. Viele aktivieren das Tool auch vorsorglich.“

Zitat Icon

Gerade für alpine Aktivitäten ist das ein Mehrwert.

Bernd Noggler, Geschäftsführer der Leitstelle Tirol

Und so funktioniert’s: Wird über die App ein Notruf ausgelöst, werden die exakten GPS-Koordinaten an die Leitstelle übermittelt. Parallel dazu wird eine telefonische Verbindung hergestellt. Sollte diese aufgrund von Netzproblemen nicht möglich sein, können Informationen auch über die Textfunktion übermittelt werden. Die App schickt nach je 100 zurückgelegten Metern die aktuelle Position an einen Server. „Gerade für alpine Aktivitäten ist das ein Mehrwert“, weiß Noggler.

Weitere Infos unter finde Sie HIER.

Die SOS-EU-ALP App ist gratis im Apple App Store und Google Play Store verfügbar. 

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