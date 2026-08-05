1400 Notrufe via App: Im Ernstfall zählen Sekunden

Und so funktioniert’s: Wird über die App ein Notruf ausgelöst, werden die exakten GPS-Koordinaten an die Leitstelle übermittelt. Parallel dazu wird eine telefonische Verbindung hergestellt. Sollte diese aufgrund von Netzproblemen nicht möglich sein, können Informationen auch über die Textfunktion übermittelt werden. Die App schickt nach je 100 zurückgelegten Metern die aktuelle Position an einen Server. „Gerade für alpine Aktivitäten ist das ein Mehrwert“, weiß Noggler.

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