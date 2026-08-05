Messerangriff im Cityjet: Held wurde gewürdigt

Zugleich verwies der Landesrat auf die Bedeutung von Deeskalationstrainings. Sie würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Verkehr das nötige Rüstzeug geben, um Konflikte zu entschärfen und damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in den Öffis leisten. Al Tamro schilderte das Treffen als besonders wertschätzend und ungezwungen. Zumtobel habe auch von seinen eigenen Erfahrungen bei den ÖBB erzählt und betont, dass er sehr gut wisse, welchen Herausforderungen Zugbegleiter täglich begegnen. Als Zeichen der Anerkennung überreichte er Zirbenschnaps, Kräutertee, Honig und einen MPreis-Gutschein. Auch die ÖBB würdigten den Einsatz ihres Mitarbeiters. Teamleiter Mario Siegele hob hervor, dass Al Tamro „mit Mut, Besonnenheit und hoher Professionalität“ gehandelt und – die in der Ausbildung vermittelten Deeskalationsmaßnahmen – konsequent angewendet habe. Dadurch sei es gelungen, die Lage bis zum Eintreffen der Polizei zu entschärfen und den Fahrgästen Sicherheit zu vermitteln. „Hussein hat gezeigt, wie wichtig unsere Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Fahrgäste sind.“