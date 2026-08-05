Messerangriff im Cityjet: Held wurde gewürdigt

ÖBB-Zugbegleiter Hussein Al Tamro verhinderte Ende Juli in einem Cityjet zwischen Innsbruck und Kufstein durch sein besonnenes Eingreifen eine Eskalation. Nun würdigten Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel und die ÖBB seinen professionellen und couragierten Einsatz.
Mit Ruhe, Besonnenheit und großem persönlichem Einsatz verhinderte ÖBB-Zugbegleiter Hussein Al Tamro Ende Juli, wie berichtet, im Cityjet zwischen Innsbruck und Kufstein eine Eskalation. Nachdem ein Mann drei junge Fahrgäste bedroht hatte, trennte Al Tamro die Beteiligten, hielt den mutmaßlichen Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei auf Distanz und gab den Reisenden in einer höchst angespannten Situation das Gefühl der Sicherheit. Für dieses couragierte Handeln wurde er nun im Tiroler Landhaus und von seinem Arbeitgeber gewürdigt.
Was Herr Al Tamro im Zug zwischen Innsbruck und Kufstein geleistet hat, verdient höchste Anerkennung.
Verkehrslandesrat René Zumtobel
Bild: Christof Birbaumer
Dank vom Landesrat für Mut und Besonnenheit
Verkehrslandesrat René Zumtobel hatte Al Tamro unmittelbar nach dem Vorfall ein persönliches Dankesschreiben übermittelt und ihn gemeinsam mit ÖBB-Teamleiter Mario Siegele in sein Büro eingeladen. Dort ließ er sich den Ablauf aus erster Hand schildern und sprach dem Zugbegleiter seinen Dank und Respekt aus. „Was Herr Al Tamro im Zug zwischen Innsbruck und Kufstein geleistet hat, verdient höchste Anerkennung. In einer Ausnahmesituation hat er große Ruhe bewahrt, Verantwortung übernommen und besonnen auf die aufgebrachte Person eingewirkt. Dabei hatte er die Sicherheit seiner Fahrgäste stets im Blick“, betonte Zumtobel.
Zugleich verwies der Landesrat auf die Bedeutung von Deeskalationstrainings. Sie würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Verkehr das nötige Rüstzeug geben, um Konflikte zu entschärfen und damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in den Öffis leisten. Al Tamro schilderte das Treffen als besonders wertschätzend und ungezwungen. Zumtobel habe auch von seinen eigenen Erfahrungen bei den ÖBB erzählt und betont, dass er sehr gut wisse, welchen Herausforderungen Zugbegleiter täglich begegnen. Als Zeichen der Anerkennung überreichte er Zirbenschnaps, Kräutertee, Honig und einen MPreis-Gutschein. Auch die ÖBB würdigten den Einsatz ihres Mitarbeiters. Teamleiter Mario Siegele hob hervor, dass Al Tamro „mit Mut, Besonnenheit und hoher Professionalität“ gehandelt und – die in der Ausbildung vermittelten Deeskalationsmaßnahmen – konsequent angewendet habe. Dadurch sei es gelungen, die Lage bis zum Eintreffen der Polizei zu entschärfen und den Fahrgästen Sicherheit zu vermitteln. „Hussein hat gezeigt, wie wichtig unsere Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Fahrgäste sind.“
Auch der Arbeitgeber, die ÖBB, sagen Danke
Auf seinen Einsatz können wir stolz sein, so Siegele. Als Dank für seinen vorbildlichen Einsatz werden sich die ÖBB unter anderem mit einem gemeinsamen Abendessen bei ihm bedanken. Al Tamro bedankte sich abschließend für die Anerkennung und die kollegialen Gespräche. Die große Wertschätzung von Land Tirol und ÖBB bedeute ihm nach den dramatischen Ereignissen im Cityjet sehr viel.
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