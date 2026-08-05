Ski-Olympiasiegerin beendet ihre Karriere

Gesamtweltcup-Siegerin

Gut-Behrami hat in ihrer Karriere zahlreiche Titel gewonnen. 2022 holte sie in Peking Olympia-Gold im Super-G. Im Jahr davor hatte sich die Tessinerin zur Doppelweltmeisterin in Cortina d‘Ampezzo (Super-G, RTL) gekürt. Den Gesamtweltcup gewann Gut-Behrami zweimal (2015/16 und 2023/24), hinzu kommen sieben kleine Kristallkugeln.