Ski-Olympiasiegerin beendet ihre Karriere

Lange haben die Ski-Fans auf ein Comeback gehofft, doch nun herrscht Gewissheit! Alpinskistar Lara Gut-Behrami beendet ihre eindrucksvolle Karriere. Die 35-jährige Schweizerin verkündete am Mittwoch diesen Schritt gegenüber Schweizer Medien. Der Rücktritt erfolgt mit sofortiger Wirkung.
Die Olympiasiegerin hatte den vergangenen Winter als Abschiedssaison angekündigt, sich dann aber im November 2025 bei einem Trainingssturz eine schwere Knieverletzung (Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss) zugezogen. Eine Rückkehr hatte sie zunächst offengelassen.
Gesamtweltcup-Siegerin
Gut-Behrami hat in ihrer Karriere zahlreiche Titel gewonnen. 2022 holte sie in Peking Olympia-Gold im Super-G. Im Jahr davor hatte sich die Tessinerin zur Doppelweltmeisterin in Cortina d‘Ampezzo (Super-G, RTL) gekürt. Den Gesamtweltcup gewann Gut-Behrami zweimal (2015/16 und 2023/24), hinzu kommen sieben kleine Kristallkugeln.
Die Super-G-Wertung entschied die Eidgenössin gleich sechsmal für sich – so oft wie sonst niemand. Hinzu kommen 48 Weltcupsiege, sieben weitere WM- und zwei olympische Bronze-Medaillen.
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