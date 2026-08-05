Pension kassiert
Grieche hortete Leiche von Vater in Gefriertruhe
Ein 55-jähriger Grieche hatte die Leiche seines Vaters zweieinhalb Jahre in einer Gefriertruhe gelagert, um weiter dessen Pension zu kassieren. Nun ist der Mann in Mystras nahe Sparta festgenommen worden.
Der Mann habe die Tat gestanden, meldete die griechische Nachrichtenagentur ANA am Mittwoch. Der 55-Jährige sagte demnach, dass sein 90 Jahre alter Vater eines natürlichen Todes gestorben sei.
Bei Durchsuchung entdeckt
Der Sohn habe beschlossen, die Leiche seines Vaters in einer Gefriertruhe zu lagern, um weiterhin dessen Rente zu beziehen, erklärte die Polizei am Dienstag. Zu Beginn der Ermittlungen hatte der 55-Jährige der Polizei gesagt, sein Vater sei nach Athen gezogen.
Bei einer Durchsuchung entdeckten die Beamten jedoch die Leiche des 90-Jährigen in einer Gefriertruhe im Keller eines geschlossenen Hotels, das als Wohnraum genutzt wurde. Der 55-Jährige sollte laut ANA am Mittwoch vor Gericht erscheinen.
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