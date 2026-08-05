Grieche hortete Leiche von Vater in Gefriertruhe

Bei Durchsuchung entdeckt

Der Sohn habe beschlossen, die Leiche seines Vaters in einer Gefriertruhe zu lagern, um weiterhin dessen Rente zu beziehen, erklärte die Polizei am Dienstag. Zu Beginn der Ermittlungen hatte der 55-Jährige der Polizei gesagt, sein Vater sei nach Athen gezogen.