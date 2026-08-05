„Geschlechtsverkehr zwischen 6 und 6.18 Uhr“

Klassenkampf

Der politische Druck auf Witts Schultern lastete tonnenschwer. Doch sie hielt stand, holte mit erst 18 Jahren ihr erstes Olympia-Gold in Sarajevo, vier Jahre später ihr zweites in Calgary – und immer war es ein Klassenkampf! Umso erstaunlicher, dass sie danach Profi bei der Revue von „Holiday on Ice“ wurde.