Luftkühler ließen Temperatur sogar noch steigen

Sieben Modelle getestet

Die Tester stellten dazu sieben Modelle in einen 15 Quadratmeter großen Büroraum und schauten, wie sich die Temperatur innerhalb von drei Stunden veränderte. Das Ergebnis war mehr als ernüchternd: Lediglich drei Produkte konnten die Raumtemperatur leicht senken – und zwar um höchstens 0,9 Grad. Die anderen Geräte sorgten nicht, wie man erhoffen könnte, für eine Kühlung, sondern ließen die Temperaturen sogar geringfügig steigen.