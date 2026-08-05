45 Jahre bis zur Pension: NEOS begrüßen Diskussion

Shetty sieht das anders. Der pinke Klubchef begrüßt die plötzlich so offene Debatte in der ÖVP und macht selbst Tempo. „Ein Pensionssystem ist nur so verlässlich, wie es langfristig finanzierbar ist. Klar ist auch: Unser derzeitiges System ist das nicht“, so Shetty. Die Richtung sei vorgegeben: „Die Demografie kennt nur eine Richtung: Immer weniger junge Menschen werden in den kommenden Jahren immer mehr Pensionen finanzieren müssen.“