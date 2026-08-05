Der Weizenpreis an der Pariser Warenterminbörse lag gestern bei 221 Euro je Tonne. Die Produktionskosten für einen Landwirt betragen dafür laut AMA-Verwaltungsratsvorsitzenden Lorenz Mayr 300 Euro. Also ein veritables Minusgeschäft. „Der Weizenpreis muss dringend nach oben gehen.“ Zum Vergleich: Zu Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 kostete eine Tonne kurzzeitig bis zu 440 Euro. Billiger geworden ist Brot seither jedenfalls nicht.