Die Dürre hat die Landwirtschaft fest im Griff. Auch für die Bauern im Burgenland wird ihr Minusgeschäft immer größer. AMA und Landwirtschaftskammer fordern Unterstützung ein.
Seit 1970 wurde im Burgenland noch nie so wenig Getreide geerntet wie heuer. Die Prognosen waren von 256.000 Tonnen ausgegangen, geworden sind es laut Statistik Austria 219.000. Der Minderertrag von 37.000 Tonnen entspricht rund 1500 Lkw-Ladungen.
Nikolaus Berlakovich, Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer, sieht „die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit regional erzeugten Lebensmitteln gefährdet“. AMA-Chef Günter Griesmayr macht sich diesbezüglich weniger Sorgen: „Es werden ausreichend Mengen für die Herstellung von Brot, Mehl und Backwaren zur Verfügung stehen.“
Aber: Was bedeutet das für den Konsumenten? Wird Brot bald zum Luxusgut?
Der Weizenpreis an der Pariser Warenterminbörse lag gestern bei 221 Euro je Tonne. Die Produktionskosten für einen Landwirt betragen dafür laut AMA-Verwaltungsratsvorsitzenden Lorenz Mayr 300 Euro. Also ein veritables Minusgeschäft. „Der Weizenpreis muss dringend nach oben gehen.“ Zum Vergleich: Zu Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 kostete eine Tonne kurzzeitig bis zu 440 Euro. Billiger geworden ist Brot seither jedenfalls nicht.
Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen befürchtet man auch für die Herbstkulturen wie Sonnenblume, Sojabohne, Körnermais, Zuckerrübe, Ölkürbis und Wein deutliche Ertragsausfälle.
Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um Maßnahmen zur wirtschaftlichen Abfederung der Betriebe zu ergreifen.
Nikolaus Berlakovich, LK-Präsident
Bild: Reinhard Judt
„Unsere Bauern bangen um die wirtschaftliche Zukunft“, sagt Berlakovich, der breite Unterstützung vom Bund einfordert. „Es braucht ein wirksames Dürre-Maßnahmenpaket. Möglich wären eine Stundung der Sozialversicherungsbeiträge und der Agrarinvestkredite, Zuschüsse aus Mitteln der EU-Agrarkrisenreserve zur Abfederung der hohen Betriebsmittelpreise und ein Zinsenzuschuss bei Betriebsmittelkrediten.“
Die Dürreschäden lassen sich laut Hagelversicherung noch nicht finanziell beziffern. In Österreich sind rund 80 Prozent der Ackerbauern und 40 Prozent der Grünlandbetriebe gegen Dürre versichert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.