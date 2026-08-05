Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einbruch bei der Ernte

„Der Weizenpreis muss dringend nach oben gehen“

Burgenland
05.08.2026 18:00
Bewässern wäre völlig sinnlos. Nicht nur die Schläuche warten auf bessere Zeiten.
Bewässern wäre völlig sinnlos. Nicht nur die Schläuche warten auf bessere Zeiten.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Die Dürre hat die Landwirtschaft fest im Griff. Auch für die Bauern im Burgenland wird ihr Minusgeschäft immer größer. AMA und Landwirtschaftskammer fordern Unterstützung ein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit 1970 wurde im Burgenland noch nie so wenig Getreide geerntet wie heuer. Die Prognosen waren von 256.000 Tonnen ausgegangen, geworden sind es laut Statistik Austria 219.000. Der Minderertrag von 37.000 Tonnen entspricht rund 1500 Lkw-Ladungen.

Nikolaus Berlakovich, Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer, sieht „die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit regional erzeugten Lebensmitteln gefährdet“. AMA-Chef Günter Griesmayr macht sich diesbezüglich weniger Sorgen: „Es werden ausreichend Mengen für die Herstellung von Brot, Mehl und Backwaren zur Verfügung stehen.“

Aber: Was bedeutet das für den Konsumenten? Wird Brot bald zum Luxusgut?

Der Weizenpreis an der Pariser Warenterminbörse lag gestern bei 221 Euro je Tonne. Die Produktionskosten für einen Landwirt betragen dafür laut AMA-Verwaltungsratsvorsitzenden Lorenz Mayr 300 Euro. Also ein veritables Minusgeschäft. „Der Weizenpreis muss dringend nach oben gehen.“ Zum Vergleich: Zu Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 kostete eine Tonne kurzzeitig bis zu 440 Euro. Billiger geworden ist Brot seither jedenfalls nicht.

Auch um die Sonnenblumen ist es heuer schlecht bestellt.
Auch um die Sonnenblumen ist es heuer schlecht bestellt.(Bild: Reinhard Judt)

Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen befürchtet man auch für die Herbstkulturen wie Sonnenblume, Sojabohne, Körnermais, Zuckerrübe, Ölkürbis und Wein deutliche Ertragsausfälle.

Zitat Icon

Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um Maßnahmen zur wirtschaftlichen Abfederung der Betriebe zu ergreifen.

Nikolaus Berlakovich, LK-Präsident

Bild: Reinhard Judt

„Unsere Bauern bangen um die wirtschaftliche Zukunft“, sagt Berlakovich, der breite Unterstützung vom Bund einfordert. „Es braucht ein wirksames Dürre-Maßnahmenpaket. Möglich wären eine Stundung der Sozialversicherungsbeiträge und der Agrarinvestkredite, Zuschüsse aus Mitteln der EU-Agrarkrisenreserve zur Abfederung der hohen Betriebsmittelpreise und ein Zinsenzuschuss bei Betriebsmittelkrediten.“

Die Dürreschäden lassen sich laut Hagelversicherung noch nicht finanziell beziffern. In Österreich sind rund 80 Prozent der Ackerbauern und 40 Prozent der Grünlandbetriebe gegen Dürre versichert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
05.08.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
25° / 39°
Symbol wolkenlos
Güssing
18° / 38°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
21° / 40°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
20° / 38°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
21° / 38°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
161.343 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
151.099 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Extrem-Hitze auch nach 2. Rekordtag nicht vorbei
119.715 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2937 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Extrem-Hitze auch nach 2. Rekordtag nicht vorbei
2365 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1550 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Mehr Burgenland
Neue Studie
Wie Gesundheitspolitik im Burgenland ankommt
Abkühlung für alle
Rette sich, wer kann, in den Hitzeschutzraum!
Wegen Hitzewelle
Immer mehr Gemeinden rufen zum Wassersparen auf
Golser Volksfest
In Gols geht es ab Freitag wieder für 10 Tage rund
Für Feuerwehren
Niederwasser am Neusiedler See erschwert Einsätze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf