Migranten in Ceuta: Was kann man unternehmen?

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Wie sollte man mit dieser Situation umgehen? Haben Sie Vertrauen in eine europäische Lösung oder sollten sich in erster Linie Spanien und Marokko des Problems annehmen? Welche Lösung wäre hier Ihrer Meinung nach die beste und warum?



Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare!