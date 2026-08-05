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Migranten in Ceuta: Was kann man unternehmen?

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05.08.2026 18:00
Immer noch befinden sich viele Migranten in der kleinen Exklave Ceuta.
Immer noch befinden sich viele Migranten in der kleinen Exklave Ceuta.(Bild: EPA/REDUAN)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Nachdem kürzlich über 60.000 Migranten die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta gestürmt haben, kam es europaweit zu einem Aufschrei. Immer noch befinden sich über Tausend von ihnen in der kleinen Stadt an der Spitze der Halbinsel, unter ihnen auch viele Minderjährige. Wie soll man mit diesen Migranten umgehen?  

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Da unbegleitete minderjährige Migranten nicht ausgewiesen werden dürfen, die kleine Exklave keine so hohe Anzahl versorgen kann und die Verteilung sich schwierig gestaltet, sitzen diese Jugendlichen hier praktisch fest. 

Teilen Sie Ihre Meinung!
Wie sollte man mit dieser Situation umgehen? Haben Sie Vertrauen in eine europäische Lösung oder sollten sich in erster Linie Spanien und Marokko des Problems annehmen? Welche Lösung wäre hier Ihrer Meinung nach die beste und warum? 

Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare!

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