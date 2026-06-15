Krypto-Falle: Betrüger erbeuteten Tausende Euro

Ein 35-jähriger Österreicher ist am Freitag Opfer eines dreisten Kryptowährungsbetrugs geworden. Laut Polizei erhielt der Mann zunächst eine E-Mail, in der vor einem angeblichen Betrugsversuch auf seinem Krypto-Konto gewarnt wurde. Kurz darauf meldete sich ein bislang unbekannter Täter, der sich als Mitarbeiter des Kundensupports ausgab.