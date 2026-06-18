„Was soll das?“: Tuchel schimpft mit WM-Fotografen

„Erlebnis getrübt“

Was den 52-Jährigen besonders störte: Die Fotografen versperrten ihm den Blick auf das Spielfeld. „Ich bitte die FIFA inständig, die Position der Fotografen während der Nationalhymne zu ändern. Ich konnte meine Mannschaft nicht sehen. Ich hatte mich so auf diesen Moment gefreut, er war etwas ganz Besonderes und dann stand ich vor einer Wand aus 50 Fotografen. Ich konnte keinen einzigen Spieler sehen, und das hat mein Erlebnis etwas getrübt“, erklärte Tuchel nach der Partie.