Missbrauchsverdacht: Langes Warten auf den Prozess

Hintermänner auf Phillippinen festgenommen

Der Angeklagte soll auch nicht davor haltgemacht haben, auf die Philippinen zu fliegen und dort ein erst zwölf Jahre altes Mädchen zu missbrauchen. Vor seiner eigenen Tochter soll er ebenso nicht zurückgeschreckt sein: Die zum Tatzeitpunkt erst 15 Jahre alte Schülerin hatte jahrelang nichts von ihrem leiblichen Vater gewusst. Ihr Unwissen soll er ausgenutzt haben, um eine intime Beziehung zu ihr aufzubauen und über mehrere Jahre hinweg Blutschande mit ihr zu betreiben.