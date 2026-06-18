„Die Grazer Stadtregierung sollte Gold schürfen“

Es regnet in Strömen, aber René Apfelknab macht das nichts aus. Er war schon mit dem Hund am Buchkogel spazieren, so wie er das regelmäßig macht. Ein Reh habe ihn dort erst am Tag zuvor gerammt – ja, wirklich, es sei direkt auf ihn zugekommen und habe ihm dann mit dem Kopf in den Oberkörper gestoßen, erzählt er. Heute lässt Apfelknab ein anderes Hobby wiederauferstehen, das ihn jahrelang begleitet hat: das Goldschürfen.