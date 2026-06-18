„Die Grazer Stadtregierung sollte Gold schürfen“

René Apfelknab soll die FPÖ bei der Graz-Wahl am 28. Juni wieder zu einer bestimmenden Kraft im Rathaus machen. Die „Krone“ traf ihn zu politischen Gesprächen bei seinem Hobby, dem Goldschürfen in der Mur.
Es regnet in Strömen, aber René Apfelknab macht das nichts aus. Er war schon mit dem Hund am Buchkogel spazieren, so wie er das regelmäßig macht. Ein Reh habe ihn dort erst am Tag zuvor gerammt – ja, wirklich, es sei direkt auf ihn zugekommen und habe ihm dann mit dem Kopf in den Oberkörper gestoßen, erzählt er. Heute lässt Apfelknab ein anderes Hobby wiederauferstehen, das ihn jahrelang begleitet hat: das Goldschürfen.
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