Paukenschlag! PS-Spektakel legt 2027 Pause ein

Kein Termin gefunden

Und auch 2027, wo ebenfalls der 6. Jänner auf einen Mittwoch fällt, wird man nun pausieren. Der Grund: Es konnte kein Termin gefunden werden, bei dem man nicht irgendjemanden (Freiwillige Helfer, Behörden, Fahrer etc.) verärgert hätte. „Und so können wir aber auch in Zukunft wieder Vollgas geben – wir wollen auf jeden Fall eine 40. Auflage der Jänner machen“, so Obmann Christian Birklbauer. Auch der Termin steht bereits: 6. bis 8. Jänner 2028!