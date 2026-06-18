Paukenschlag! PS-Spektakel legt 2027 Pause ein

In den letzten Jahren pendelten stets über 100.000 PS-Fans ins Mühlviertel zur legendären Jännerrallye – 2027 wird es aber im Raum Freistadt still bleiben. Denn überraschenderweise gab der Veranstalter am Donnerstag bekannt, dass man eine Pause einlegen wird.
„Schlechtes Omen für die 40. Auflage der Jänner“, hatte die „Krone“ bereits nach der 39. Auflage des PS-Spektakels Anfang des Jahres, bei dem erstmals Fünffachchamp Simon Wagner gewonnen hatte, getitelt. Denn bisher hatte die Jännerrallye noch nie stattgefunden, wenn der 6. Jänner ein Mittwoch war.
2021 war die Großveranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.
Kein Termin gefunden
Und auch 2027, wo ebenfalls der 6. Jänner auf einen Mittwoch fällt, wird man nun pausieren. Der Grund: Es konnte kein Termin gefunden werden, bei dem man nicht irgendjemanden (Freiwillige Helfer, Behörden, Fahrer etc.) verärgert hätte. „Und so können wir aber auch in Zukunft wieder Vollgas geben – wir wollen auf jeden Fall eine 40. Auflage der Jänner machen“, so Obmann Christian Birklbauer. Auch der Termin steht bereits: 6. bis 8. Jänner 2028!
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