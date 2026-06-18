Kinder jetzt die „Eltern“ für Andie MacDowell

Eigene Kinder sind nicht „wie du“

Die aus romantischen Komödien wie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ und „Vier Hochzeiten und ein Todesfall„ bekannte Schauspielerin erklärte weiter, dass in ihren Augen die größte Herausforderung darin besteht, zu lernen, dass die eigenen Kinder „nicht du sind“. „Ich beobachte das bei anderen Eltern, die erwarten, dass ihre Kinder so sind wie sie. Und das ist der falsche Weg.“