Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plötzlich alles anders

Kinder jetzt die „Eltern“ für Andie MacDowell

Society International
18.06.2026 09:03
Andie MacDowell und Tochter Rainey Qualley
Andie MacDowell und Tochter Rainey Qualley(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mike Coppola)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hollywood-Schauspielerin Andie MacDowell genießt nach eigenen Angaben eine gewisse Rollenumkehr mit ihren drei nun erwachsenen Kindern. „Es ist ein wunderbarer Wandel“, sagte die 68-Jährige in der „The Kelly Clarkson Show“. 

0 Kommentare

Sie wende sich jetzt an ihre Kinder, wenn sie Rat brauche, sagte sie. „Ich kann mich bei ihnen ausweinen, wenn ich das brauche. Ich kann ihnen meine Sorgen anvertrauen.“

Eigene Kinder sind nicht „wie du“
Die aus romantischen Komödien wie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ und „Vier Hochzeiten und ein Todesfall„ bekannte Schauspielerin erklärte weiter, dass in ihren Augen die größte Herausforderung darin besteht, zu lernen, dass die eigenen Kinder „nicht du sind“. „Ich beobachte das bei anderen Eltern, die erwarten, dass ihre Kinder so sind wie sie. Und das ist der falsche Weg.“

„Ich kann mich bei ihnen ausweinen, wenn ich das brauche. Ich kann ihnen meine Sorgen ...
„Ich kann mich bei ihnen ausweinen, wenn ich das brauche. Ich kann ihnen meine Sorgen anvertrauen“, sagt die Hollywoodschauspielerin über ihre Kinder.(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Tochter Margaret Qualley macht selbst in Hollywood Karriere
Die Schauspielerin hat mit ihrem früheren Ehemann Paul Qualley zwei Töchter und einen Sohn. Ihre jüngste Tochter Margaret Qualley ist in ihre Fußstapfen als Schauspielerin getreten und spielte unter anderem in dem viel gelobten Horrorfilm „The Substance“ und Quentin Tarantinos „Once Upon a Time... in Hollywood“ mit.

Margaret Qualley
Margaret Qualley(Bild: PPS/www.PPS.at)

Schon vergangenes Jahr hatte MacDowell in der „Drew Barrymore Show“ erzählt, dass sie das Leben als Mutter von erwachsenen Kindern erst genießen lernen musste. Zunächst habe sie nach deren Auszug „eine riesige Leere“ in ihrem Leben gespürt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
18.06.2026 09:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
238.379 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
137.342 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
107.728 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1367 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
796 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Society International
Plötzlich alles anders
Kinder jetzt die „Eltern“ für Andie MacDowell
„War in Behandlung“
Lil Nas X spricht über seine bipolare Störung
Sie wurde nur 35 Jahre
„The Ring“-Kinderstar Daveigh Chase gestorben
Heiße Urlaubsfotos
Emily Ratajkowski oben ohne im sexy Netzkleid
98 Tage ohne Pause
J.Lo musste nach Zusammenbruch ins Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf