Gregoritsch über Messi: „Der Mann ist unfair!“

Alexander Schlager hingegen bezeichnete sich „eher als Ronaldo-Typ. Aber Messi ist ein Spieler, der über so, so, so, so viele Jahre so gute Leistungen gebracht hat. Es wäre vermessen, irgendetwas dagegen zu sagen. Er hat eine unglaubliche Präsenz.“ Alleine schon Messis Glanzauftritt gegen Algerien sei Warnung genug, meinte der Goalie. „Man merkt das auch im Team bei ihnen, was er so macht, wenn er auf dem Platz steht, und welche Aura er mit sich bringt. Deswegen freue ich mich auf das Spiel. Wir werden versuchen, alles dagegen zu unternehmen.“