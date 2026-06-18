Österreichs Sprintraketen jagen die Balkan-Krone

„Langsam aber sicher habe ich realisiert, was mir da gelungen ist“, gesteht Isabel Posch, die beim Liese-Prokop-Memorial die 100 Meter in 11,10 Sekunden runtertrommelte und nicht nur das Direktlimit für die EM in Birmingham im August schaffte, sondern auch den 23 Jahre alten ÖLV-Rekord von Karin Mayr-Krifka um fünf Hundertstel unterbieten konnte. „Der Rekord bedeutet mir unheimlich viel, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Das macht es noch schöner und ich genieße es richtig.“