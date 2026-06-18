Österreichs Sprintraketen jagen die Balkan-Krone

23 Jahre lang hatte Karin Mayr-Krifka mit einer Zeit von 11,15 Sekunden den österreichischen Rekord über die 100 Meter gehalten. Doch vor exakt zwei Wochen konnte die Vorarlbergerin Isabel Posch diese Marke um fünf Hundertstel unterbieten. An diesem Wochenende folgt nun die Bewährungsprobe, geht die 26-Jährige in Griechenland gemeinsam mit Leni Lindner auf die Titeljagd.
„Langsam aber sicher habe ich realisiert, was mir da gelungen ist“, gesteht Isabel Posch, die beim Liese-Prokop-Memorial die 100 Meter in 11,10 Sekunden runtertrommelte und nicht nur das Direktlimit für die EM in Birmingham im August schaffte, sondern auch den 23 Jahre alten ÖLV-Rekord von Karin Mayr-Krifka um fünf Hundertstel unterbieten konnte. „Der Rekord bedeutet mir unheimlich viel, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Das macht es noch schöner und ich genieße es richtig.“
Nummer eins in Griechenland
Allzu viel Zeit dafür bleibt der 26-Jährigen aber nicht – schon am heutigen Donnerstag geht es nach Volos (Gre), wo am Samstag die Balkan-Meisterschaften über die Bühne gehen. Dort war sie im Vorjahr mit einer Zeit von 11,54 Sekunden Fünfte geworden. Heuer ist die Ausgangslage aber eine andere – scheint sie in der Nennliste doch als Nummer eins auf.
Kein zusätzlicher Druck
Klar, dass nach ihrem Rekord auch die öffentliche Erwartung gestiegen ist. „Ich selbst mache mir aber keinen Druck. Mit der Zeit von St. Pölten habe ich mir bewiesen, dass ich es kann“, erklärt die Fußacherin. „Ich möchte einfach erneut einen sauberen Lauf zeigen, dann sehen wir, was dabei herauskommt.“
Konkurrenz im eigenen Lager
Die wohl härtesten Konkurrentinnen am pagasitischen Golf: Leni Lindner und Lokalmatadorin Polyniki Emmanouilidou, die in diesem Jahr die 100 Meter beide schon 11,28 Sekunden gelaufen sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.