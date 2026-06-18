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Österreichs Sprintraketen jagen die Balkan-Krone

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18.06.2026 08:23
ÖLV-Rekordlerin Isabel Posch (l.) und Leni Lindner sind am Wochenende im griechischen Volos am ...
ÖLV-Rekordlerin Isabel Posch (l.) und Leni Lindner sind am Wochenende im griechischen Volos am Start.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

23 Jahre lang hatte Karin Mayr-Krifka mit einer Zeit von 11,15 Sekunden den österreichischen Rekord über die 100 Meter gehalten. Doch vor exakt zwei Wochen konnte die Vorarlbergerin Isabel Posch diese Marke um fünf Hundertstel unterbieten. An diesem Wochenende folgt nun die Bewährungsprobe, geht die 26-Jährige in Griechenland gemeinsam mit Leni Lindner auf die Titeljagd.

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„Langsam aber sicher habe ich realisiert, was mir da gelungen ist“, gesteht Isabel Posch, die beim Liese-Prokop-Memorial die 100 Meter in 11,10 Sekunden runtertrommelte und nicht nur das Direktlimit für die EM in Birmingham im August schaffte, sondern auch den 23 Jahre alten ÖLV-Rekord von Karin Mayr-Krifka um fünf Hundertstel unterbieten konnte. „Der Rekord bedeutet mir unheimlich viel, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Das macht es noch schöner und ich genieße es richtig.“

Nummer eins in Griechenland
Allzu viel Zeit dafür bleibt der 26-Jährigen aber nicht – schon am heutigen Donnerstag geht es nach Volos (Gre), wo am Samstag die Balkan-Meisterschaften über die Bühne gehen. Dort war sie im Vorjahr mit einer Zeit von 11,54 Sekunden Fünfte geworden. Heuer ist die Ausgangslage aber eine andere – scheint sie in der Nennliste doch als Nummer eins auf.

Kein zusätzlicher Druck
Klar, dass nach ihrem Rekord auch die öffentliche Erwartung gestiegen ist. „Ich selbst mache mir aber keinen Druck. Mit der Zeit von St. Pölten habe ich mir bewiesen, dass ich es kann“, erklärt die Fußacherin. „Ich möchte einfach erneut einen sauberen Lauf zeigen, dann sehen wir, was dabei herauskommt.“

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Konkurrenz im eigenen Lager
Die wohl härtesten Konkurrentinnen am pagasitischen Golf: Leni Lindner und Lokalmatadorin Polyniki Emmanouilidou, die in diesem Jahr die 100 Meter beide schon 11,28 Sekunden gelaufen sind. 

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