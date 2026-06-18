Experten schlagen bei Trinkpausen Alarm!

Obwohl sich Hitze-Experten längere Pausen wünschen, gab es aber auch bereits Kritik, dass die sogenannte Hydration Break überhaupt eingeführt wurde. Denn viele Fans sind sich sicher, dass die FIFA damit nur noch mehr Geld lukrieren will. TV-Sender nutzen die kurze Unterbrechung nämlich für Werbung, sprich: Der Weltverband verdient damit viele Millionen Euro zusätzlich.