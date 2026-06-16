Harte Sanktionen: G7 erhöhen Druck auf Russland

Die G7-Staaten wollen demnach die Ukraine auch weiter bei ihrer Luftabwehr unterstützen. US-Präsident Donald Trump hatte Russland zuvor zu einer Vereinbarung mit Kiew zur Beendigung des Ukraine-Kriegs aufgefordert. „Russland sollte ein Abkommen schließen“, so Trump. Er bestätigte, dass er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Evian bereits getroffen habe und ein weiteres Gespräch mit ihm geplant sei.