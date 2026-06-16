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Öl und Gas im Visier

Harte Sanktionen: G7 erhöhen Druck auf Russland

Ausland
16.06.2026 13:27
Eine Pipeline in Russland (Archivbild)
Eine Pipeline in Russland (Archivbild)(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die G7-Staaten sollen sich bei ihrem Gipfel in Frankreich auf neue Sanktionen gegen Russland verständigt haben. Die Staats- und Regierungschefs hätten entschieden, „den Druck auf Russland zu erhöhen, insbesondere durch Sanktionen auf Öl und Gas“, hieß es am Dienstag aus Diplomatenkreisen.

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Die G7-Staaten wollen demnach die Ukraine auch weiter bei ihrer Luftabwehr unterstützen. US-Präsident Donald Trump hatte Russland zuvor zu einer Vereinbarung mit Kiew zur Beendigung des Ukraine-Kriegs aufgefordert. „Russland sollte ein Abkommen schließen“, so Trump. Er bestätigte, dass er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Evian bereits getroffen habe und ein weiteres Gespräch mit ihm geplant sei.

Trump verwies bei seiner Verhandlungsaufforderung an Kremlchef Wladimir Putin auf die hohen Opferzahlen in dem mehr als vierjährigen Krieg. „Russland hat enorme Verluste an Menschenleben zu verzeichnen, ebenso wie die Ukraine“, so der US-Präsident.

Trump hatte am Sonntag vor dem G7-Gipfel sowohl mit Selenskyj als auch mit Putin telefoniert. „Vielleicht können wir was machen“, sagte Trump darauf am Montag in Evian, ohne Details zu nennen. „Sie sind beide offen dafür.“

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