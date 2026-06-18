Prinzessin Ariane feiert funkelnde Tiara-Premiere

Was für ein funkelndes Debüt! König Willem-Alexanders und Königin Màximas jüngste Tochter, Prinzessin Ariane, nahm am Mittwoch zum allerersten Mal an einem Staatsbankett teil. Und sah an diesem Abend einfach zauberhaft aus!
Für die 19-Jährige war es gleich in zweifacher Hinsicht eine Premiere: Denn nicht nur, dass Ariane zum ersten Mal an einem Staatsbankett teilnehmen durfte, sie trug auch zum allerersten Mal eine Tiara!
Hingucker in Feuerrot
Und zum Debüt hatte sich die jüngste Tochter des niederländischen Königspaares ordentlich ins Zeug gelegt. Die Prinzessin strahlte nämlich in einer Robe in leuchtendem Rot von Safiyaa, die aber nicht nur durch die Signalfarbe, sondern auch durch ihren asymmetrischen Schnitt bestach.
Highlight des Looks war allerdings das funkelnde Diadem, das Ariane zum allerersten Mal tragen durfte. Und das war ein ganz besonderes Schmuckstück.
Ariana trug bedeutendes Erbstück
Denn „Königin Emmas Diamant-Tiara“ ist eines der bedeutendsten Erbstücke des niederländischen Königshaus. Es wurde um 1890 von König Willem III. für Königin Emma bestellt und von Koninklijke Begeer gefertigt. Der damalige niederländische König verstarb jedoch, bevor er seiner Gattin das edle Geschenk überreichen konnte.
Das funkelnde Diadem besteht aus Silber und Weißgold und besticht durch drei Harfenmotive und rosettenartige Diamantcluster. Außerdem kann es je nach Wunsch dank verschiedener Aufsätze, etwa zwölfzackige Diamantsterne oder eine Rubin-Konfiguration, verändert werden.
Royals zeigten edle Juwelen
Doch auch wenn Ariana bei ihrer royalen Staatsbankett-Premiere der Hingucker des Abends war, standen ihr Mama Máxima und Schwester Amalia ihr um nichts nach.
So sah die niederländische Königin in einer goldglänzenden Robe von Iris van Herpen mit grafischem Muster, zu der sie das berühmte Stuart-Diadem kombinierte, wie immer wunderschön aus.
Wie ihre Schwester Ariane setzte auch Amalia an diesem Abend auf Rot. Die niederländische Kronprinzessin trug eine rubinrote, schulterfreie Glitzerrobe von Jan Taminiau, die perfekt zum „Mellerio Rubin-Diadem“ passte. Eine funkelnde Diamant-Halskette machte Amalias Look schließlich perfekt.
Japans Kaiserpaar zu Gast
Das Königspaar hielt das Staatsbankett übrigens zu Ehren des japanischen Kaiserpaares Naruhito und Masako ab, die derzeit in den Niederlanden zum Staatsbesuch zu Gast sind.
Und natürlich glänzte auch Japans Kaiserin an diesem Abend und kombinierte zu ihrer Blumenrobe in Blau und Gold ein florales Diadem, das 1928 für Setsuko Matsudaira gefertigt wurde, als diese Yasuhito, Prinz Chichibu, heiratete.
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