Prinzessin Ariane feiert funkelnde Tiara-Premiere

Hingucker in Feuerrot

Und zum Debüt hatte sich die jüngste Tochter des niederländischen Königspaares ordentlich ins Zeug gelegt. Die Prinzessin strahlte nämlich in einer Robe in leuchtendem Rot von Safiyaa, die aber nicht nur durch die Signalfarbe, sondern auch durch ihren asymmetrischen Schnitt bestach.