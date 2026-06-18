Praktikanten im Sozialbereich gehen oft leer aus

Obwohl Personal an allen Ecken und Enden fehlt, werden gerade im Sozialbereich die verpflichtenden Praktika oft nicht bezahlt. Laut Gesetz ist das im Gegensatz zu den klassischen Ferialjobs auch nicht vorgeschrieben, würde aber immer wieder ausgenutzt.
Nur noch ein paar Wochen, dann beginnen für Schüler und Studenten die wohlverdienten Sommerferien. Viele nutzen die freie Zeit für Ferialjobs oder Pflichtpraktika, auch um sich das Taschengeld ein wenig aufzubessern. Doch nicht immer werden Praktikanten entlohnt, vor allem jene im Gesundheits- und Sozialbereich.
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