Praktikanten im Sozialbereich gehen oft leer aus

Nur noch ein paar Wochen, dann beginnen für Schüler und Studenten die wohlverdienten Sommerferien. Viele nutzen die freie Zeit für Ferialjobs oder Pflichtpraktika, auch um sich das Taschengeld ein wenig aufzubessern. Doch nicht immer werden Praktikanten entlohnt, vor allem jene im Gesundheits- und Sozialbereich.