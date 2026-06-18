Hat Verstappen ein „Billig-Angebot“ von Mercedes?

Hat Max Verstappen ein „Billig-Angebot“ von Mercedes erhalten? Jüngste Aussagen von Sky-Experte und Ex-Fahrer Ralf Schumacher sorgen für neuen Zündstoff in der Formel 1.
Mit mehr als 40 Sekunden Rückstand auf Sieger Lewis Hamilton musste sich Verstappen beim Grand Prix von Barcelona mit Rang vier begnügen. Ein Ergebnis, das dem vierfachen Weltmeister alles andere als gefällt. „Wir haben unser Bestes gegeben und alles hineingeworfen, aber insgesamt war das gesamte Wochenende für uns etwas schwierig. Wir hatten einfach nicht die Pace, um mit den Autos vor uns mitzuhalten“, bilanzierte der Niederländer.
Auch die Probleme seines Teams sprach Verstappen offen an: „Auf diesen High-Energy-Strecken mit hohem Reifenverschleiß tun wir uns schwerer. Daran müssen wir arbeiten.“
„Das Angebot war finanziell wohl so schlecht, ...“
Während Red Bull nach Lösungen sucht, wird bereits über Verstappens Zukunft spekuliert. Medienberichten zufolge könnte der Niederländer eine Ausstiegsklausel ziehen, sollte er am 1. Juli nicht mindestens Zweiter in der WM-Wertung sein. Doch wohin könnte der Weg führen? Ralf Schumacher behauptete im Podcast „Backstage Boxengasse“, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff Verstappen zuletzt ein Angebot unterbreitet habe. „Bei Ferrari ist zurzeit kein Platz. Und bei Mercedes hört man, dass Toto Wolff ihm hinter den Kulissen ein Angebot gemacht hat, aber das Angebot war finanziell wohl so schlecht, dass es gar nicht infrage gekommen ist“, erklärte Schumacher.
Auf Nachfrage stellte der Deutsche klar, dass es sich um ein aktuelles Angebot gehandelt haben soll: „Ne, ne ... wohl jetzt aktuell hinter den Kulissen.“
Schumacher vermutet dahinter Kalkül. Toto Wolff wolle seinen hoch gehandelten Nachwuchsfahrer Kimi Antonelli schützen. „Warum sollte sich Toto Wolff neben Kimi Antonelli, dem kommenden Superstar – wenn alles so läuft – sich einen teuren Max Verstappen holen?“
Ein internes Duell wie einst zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg brauche niemand. „Das braucht man wie ein Loch im Kopf“, so Schumacher.
Jos Verstappen schaltet sich ein
Diese Aussagen wollte Vater Jos Verstappen offenbar nicht unkommentiert stehen lassen. Der Niederländer reagierte öffentlich auf Instagram und schrieb in Richtung Schumacher: „Ralf, schon wieder bringst du falsche Informationen.“
McLaren auch möglich
Schumacher brachte zudem noch McLaren als mögliche Option für Verstappen ins Spiel. Dort wird sein langjähriger Renningenieur Gianpiero Lambiase ab 2028 tätig sein. „McLaren wäre eine Option, nachdem Lambiase dorthin geht. Das kann eine Möglichkeit sein oder er sagt, er hat keine Lust mehr. Wir kennen alle Max, das kann auch passieren“, meinte Schumacher.
Die Gerüchteküche in der Formel 1 läuft jedenfalls weiter auf Hochtouren.
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