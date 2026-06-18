Hat Verstappen ein „Billig-Angebot“ von Mercedes?

„Das Angebot war finanziell wohl so schlecht, ...“

Während Red Bull nach Lösungen sucht, wird bereits über Verstappens Zukunft spekuliert. Medienberichten zufolge könnte der Niederländer eine Ausstiegsklausel ziehen, sollte er am 1. Juli nicht mindestens Zweiter in der WM-Wertung sein. Doch wohin könnte der Weg führen? Ralf Schumacher behauptete im Podcast „Backstage Boxengasse“, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff Verstappen zuletzt ein Angebot unterbreitet habe. „Bei Ferrari ist zurzeit kein Platz. Und bei Mercedes hört man, dass Toto Wolff ihm hinter den Kulissen ein Angebot gemacht hat, aber das Angebot war finanziell wohl so schlecht, dass es gar nicht infrage gekommen ist“, erklärte Schumacher.