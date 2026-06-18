Tormannlegende Otto Konrad nahm WM-Song auf

„Er war da schon richtig lästig und penetrant“

Wie es zu der auf den ersten Blick ungewohnten Kollaboration kam? „Ray ist mein Nachbar. Er wollte schon immer musikalisch was mit mir machen, er war da schon richtig lästig und penetrant“, meint der Austria-Veteran. Und: „Irgendwann war ich dabei, aber ich wollte die Bianca mit an Bord haben.“ Die beiden kennen sich von ihrer gemeinsamen Teilnahme bei der TV-Show „Forsthaus Rampensau“.