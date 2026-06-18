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„Wir gewinnen sowieso“

Tormannlegende Otto Konrad nahm WM-Song auf

Salzburg
18.06.2026 09:00
Otto Konrad nahm den WM-Song zusammen mit Bianca Holzmann und Ray Watts auf.
Otto Konrad nahm den WM-Song zusammen mit Bianca Holzmann und Ray Watts auf.(Bild: Wattsmusic)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Austria-Salzburg-Veteran Otto Konrad hat es wieder getan! 32 Jahre nach seinen bislang letzten Musikversuchen griff der Ex-Tormann erneut zum Mikrofon – und nahm einen WM-Song auf. Für „Wir gewinnen sowieso“ holte sich Konrad prominente Unterstützung ...

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Die 90er-Jahre waren musikalisch eine wilde und turbulente Zeit. Wohl in keinem anderen Jahrzehnt hätte ein Fußball-Torwart auch als Musiker so richtig durchstarten können.

Austria-Salzburg-Legende Otto Konrad stürmte zusammen mit seinen Mannschaftskollegen mit „Wir sind die Sieger“ die Hitparaden, schaffte es gar bis auf Platz zwei. Danach folgten noch die Solo-Nummern „Wir sind die Salzburgfans“ und „Almhütt’n“. Künstlerisch zweifelhaft, aber doch recht gefällig samt wuchtigem Techno-Beat. „Ich bin ja eigentlich kein Sänger“, lacht der gebürtige Steirer.

Otto Konrad griff schon früher gern zum Mikrofon.
Otto Konrad griff schon früher gern zum Mikrofon.(Bild: GEPA)

Und doch wagt Konrad nun 32 Jahre später ein musikalisches Comeback. Zusammen mit dem Salzburger Produzenten Ray Watts und Schlagersängerin Bianca Holzmann hat der frühere Tormann das Lied „Wir gewinnen sowieso“ aufgenommen. „Ein WM-Song, der aber auch auf den Après-Ski-Hütten funktionieren kann“, schmunzelt Konrad.

„Er war da schon richtig lästig und penetrant“
Wie es zu der auf den ersten Blick ungewohnten Kollaboration kam? „Ray ist mein Nachbar. Er wollte schon immer musikalisch was mit mir machen, er war da schon richtig lästig und penetrant“, meint der Austria-Veteran. Und: „Irgendwann war ich dabei, aber ich wollte die Bianca mit an Bord haben.“ Die beiden kennen sich von ihrer gemeinsamen Teilnahme bei der TV-Show „Forsthaus Rampensau“.

Auch Musikvideo gedreht
Otto Konrad ist jedenfalls begeistert: „Wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen, aber das Endergebnis ist echt gut geworden.“ Hier können Sie sich das Lied schon einmal anhören – ein Musikvideo hat das Trio ebenfalls gedreht, es wird in Kürze auf der Video-Plattform YouTube online gehen. 

Bleibt nur zu hoffen, dass die rot-weiß-roten Fußballer bei der Weltmeisterschaft das Lied nicht allzu wörtlich nehmen. Im Refrain heißt es nämlich: „Wir gewinnen sowieso! Wenn nicht jetzt, dann anderswo ...“

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