Zoll verlangt Geld für schon besessene Luxusuhr

Wer eine Reise tut, der kann was erzählen: Manchen Urlaubern droht nämlich ein böses Erwachen, wenn sie zurückkommen. Denn wer mit Luxusuhren oder teurem Schmuck unterwegs ist, kann vom Zoll zur Kasse gebeten werden. So sind Finanzler berechtigt, bei der Wiedereinreise aus einem Nicht-EU-Staat Einfuhrabgaben für Wertgegenstände zu berechnen, die eigentlich schon lange im Besitz des Reisenden sind.