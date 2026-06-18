Heimtückische Trickdiebe stahlen Schweizer die Uhr

Ein Schweizer fiel auf einem Parkplatz in St. Johann in Tirol unbekannten Gaunern zum Opfer. Letztlich war der 54-Jährige seine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro los.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.50 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann verwickelte auf dem Parkplatz einen 54-jährigen Schweizer in ein Gespräch und bot ihm hochpreisige Kleidung zum Kauf an. Der unbekannte Mann bot Anzüge, Sakkos und Mäntel aus dem Kofferraum und der Rückbank seines Pkw an.
Während der Anprobe befand sich im Pkw des vermeintlichen Verkäufers ein weiterer unbekannter Mann auf dem Beifahrersitz.
Ein Sprecher der Polizei
Opfer legte seine Uhr für Anprobe ab
Der 54-Jährige legte für eine Anprobe der Kleidung seine Armbanduhr ab und verstaute sie in seinem eigenen Sakko. Dies ließ er unbeaufsichtigt auf der Motorhaube des Pkw und begab sich für die Anprobe gemeinsam mit dem Unbekannten zum Kofferraum. Während der Anprobe befand sich im Pkw des vermeintlichen Verkäufers ein weiterer unbekannter Mann auf dem Beifahrersitz.
Nach erfolglosem Verkaufsgespräch nahm der 54-Jährige sein Sakko wieder an sich und er verließ den Parkplatz.
Erst im Nachhinein Diebstahl bemerkt
Erst im Nachhinein bemerkte er, dass die Armbanduhr, die er während der Anprobe in seinem Sakko verstaute, offensichtlich gestohlen wurde. Dem Mann entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.
Italienisches Kennzeichen
Der vermeintliche Verkäufer wird als rund 50 Jahre alt beschrieben. Er ist 1,65 bis 1,75 Meter groß, trug eine Brille, ein weißes Poloshirt und wirkte sehr gepflegt. Er hat lichte, graue, kurze Haare, sprach sehr gutes Deutsch mit italienischem Akzent. Der Beifahrer soll 18 oder 19 Jahre alt sein und braune Haare haben. Beim Auto handelt es sich um einen hellgrauen Kleinwagen mit italienischem Kennzeichen.
Hinweise sind an die Polizeiinspektion St. Johann erbeten (059133/7208).
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