Heimtückische Trickdiebe stahlen Schweizer die Uhr

Opfer legte seine Uhr für Anprobe ab

Der 54-Jährige legte für eine Anprobe der Kleidung seine Armbanduhr ab und verstaute sie in seinem eigenen Sakko. Dies ließ er unbeaufsichtigt auf der Motorhaube des Pkw und begab sich für die Anprobe gemeinsam mit dem Unbekannten zum Kofferraum. Während der Anprobe befand sich im Pkw des vermeintlichen Verkäufers ein weiterer unbekannter Mann auf dem Beifahrersitz.