Roboter „luca.“ kocht im Krankenhaus frisch auf

„Ja, was ist denn das?“ – Diese Frage stellten sich am Mittwoch einige im Zuge einer Präsentation im Landeskrankenhaus Hall in Tirol. Im Erdgeschoß von Haus 14 – konkret im Bereich des früheren „Ruetz-Cafes“ – ist auf wenigen Quadratmetern das moderne „Robo-Bistro14“ entstanden. Alle Augen sind dabei auf „luca.“ gerichtet, einen Roboter. Er stellt individuell gewählte Bowls zusammen und gibt diese dann in temperierten Ausgabefächern zur Abholung aus.