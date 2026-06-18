Zu viele Brillen gespendet: Aus für Sammelaktion

Rund 54 Prozent der Oberösterreicher brauchen eine Brille, die im Schnitt alle zwei bis drei Jahre getauscht wird. Oft sind Gläser und Fassung aber noch in Ordnung und eigentlich und zu schade zum Entsorgen. Im Jahr 2000 war die Idee im Abfallverband Schärding geboren worden, ausgediente Sehbehelfe nicht in den Müll zu werfen, sondern jenen zur Verfügung zu stellen, die sich keine Brille leisten können oder keinen Zugang zu Augenarzt und Optiker haben.