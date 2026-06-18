Zu viele Brillen gespendet: Aus für Sammelaktion

Wohin mit der alten Brille? Das wird jetzt wieder eine schwierige Frage. Denn die Möglichkeit, sie in den Altstoffsammelzentren Oberösterreichs abzugeben, ist vorbei. Grund ist nicht, dass dies zu wenig in Anspruch genommen wurde – im Gegenteil. Die schiere Menge an Brillen war einfach zu viel.
Rund 54 Prozent der Oberösterreicher brauchen eine Brille, die im Schnitt alle zwei bis drei Jahre getauscht wird. Oft sind Gläser und Fassung aber noch in Ordnung und eigentlich und zu schade zum Entsorgen. Im Jahr 2000 war die Idee im Abfallverband Schärding geboren worden, ausgediente Sehbehelfe nicht in den Müll zu werfen, sondern jenen zur Verfügung zu stellen, die sich keine Brille leisten können oder keinen Zugang zu Augenarzt und Optiker haben.
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