Lil Nas X spricht über seine bipolare Störung

Nach einer Festnahme in Los Angeles im August arbeitet US-Rapper Lil Nas X wieder kreativ und stellt neue Musik in Aussicht. In einem Video auf Instagram spricht der Sänger auch über seinen Umgang mit einer bipolaren Störung.
Er sei einige Monate in einer Einrichtung in Behandlung gewesen und werde von einem Therapeuten und einem Psychiater begleitet, was ihm sehr helfe. Er fühle sich viel besser, habe weniger Angst und würde nun wieder kreativ arbeiten.
Situation eskaliert
Der „Old Town Road“-Sänger war im August in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles gelaufen. Er wurde von Polizisten aufgegriffen – die Situation eskalierte.
Hier sehen Sie das Video, das der Rapper geteilt hat:
Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben. Die Anklage lautete auf Körperverletzung sowie Widerstand gegen Polizisten.
Am Ende kam er aber um eine Haftstrafe herum. Ein Richter gewährte dem 27-Jährigen, dass er sich im Rahmen eines sogenannten Diversionsprogramms für psychische Erkrankungen einer Behandlung unterzieht.
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