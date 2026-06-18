Geht Ex-Drittligist ohne Truppe in Pokalbewerb?

Obmann schickte ewig langen Fragenkatalog an Gemeinde

Offen ist neben dem Kader auch die Zukunft des Cheftrainers. Sean Caldwell, seit Jänner in Bischofshofen im Amt, behält dennoch einen kühlen Kopf. „Es ist insgesamt natürlich nicht leicht. Wir haben aber das Thema mit dem ÖFB-Cup und das müssen wir jetzt klären. Was meine Zukunft betrifft, habe ich dem Verein mitgeteilt, dass wir uns nach meinem Urlaub gerne zusammensetzen können“, sagte der Ire der „Krone“.