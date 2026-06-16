Trump und Meloni versöhnen sich bei G7-Gipfel

Meloni als „Trump-Flüsterin“

Meloni betonte zuletzt, dass sie in Gesprächen mit Trump auch kontroverse Themen offen angesprochen habe. Freundschaft zwischen Staaten bedeute, Differenzen klar zu benennen, ohne die transatlantischen Beziehungen infrage zu stellen, hieß es aus ihrem Umfeld. Die rechte Politikerin präsentierte sich zuvor lange Zeit als Brückenbauerin zwischen Europa und den USA. Als einzige europäische Regierungschefin nahm sie an Trumps Amtseinführung in Washington teil. Oftmals wurde sie sogar wegen ihrer guten Kontakte zu dem Republikaner „Trump-Flüsterin“ genannt.