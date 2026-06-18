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Hoffest bei Tomic: Bio bis in jede kleinste Faser

Kärnten
18.06.2026 09:01
Hannes ist Bio-Pionier mit Überzeugungskraft. Gerne teilt er sein Wissen. Und er weiß für seine ...
Hannes ist Bio-Pionier mit Überzeugungskraft. Gerne teilt er sein Wissen. Und er weiß für seine Mission zu begeistern.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Hannes Mößlacher
Von Hannes Mößlacher

Seit 33 Jahren zählt in Buchbrunn bei Eberndorf die Natur. Am Samstag ist das einen Tag lang hautnah zu erleben: Beim Hoffest beim Tomic – mit Führungen und Verkostungen.

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Vater und Sohn: Die Tomic sind ein einzigartiges Gespann: Hannes, der Bio-Pionier, der schon 1993 den Hof „umgestellt“ hat, und David, der mit Umsicht und Vorausblick die Direktvermarktung zur Perfektion bringt. Diesen Samstag, 20. Juni, laden sie nun zum Hoffest und öffnen die Türen in ihrem Vorzeigebetrieb. „Wir wollen zeigen, was wir produzieren, wie wir uns entwickeln; einfach, was sich alles tut und was wir getan haben“, sprüht David vor Energie. Noch heuer wird er den Hofladen neu errichten; mit einem Bedienbereich und einer SB-Zone. Damit noch mehr Kunden in den Genuss von Bio kommen; vor allem von Dinkel, Roggen, Weizen, Buchweizen, also Hadn, Gerste, Braunhirse, Sonnenblumen, Mais, Einkorn und Soja.

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