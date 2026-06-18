Heer lenkt ein! Luca (17) muss nicht zur Stellung

Das ging aber flott! Kaum war der „Krone“-Bericht über die irre Geschichte von Luca Gappmaier erschienen, überschlugen sich die Ereignisse. Das Bundesheer machte einen Rückzieher – der 17-jährige schwerst beeinträchtigte Bischofshofener muss doch nicht in einer Klagenfurter Kaserne erscheinen.