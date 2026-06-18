Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Superstar emotional

Deshalb weinte Lionel Messi bei seinem Hattrick

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 09:21
Lionel Messi traf gegen Algerien dreifach – dennoch flossen Tränen.
Lionel Messi traf gegen Algerien dreifach – dennoch flossen Tränen.(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach Argentiniens 3:0-Erfolg über Algerien hatte Lionel Messi lediglich erklärt, seine Tränen nach dem Treffer zum 1:0 hätten keinen sportlichen Grund gehabt. Nun dürfte allerdings klar sein, weshalb der Superstar so emotional wurde. Seinem Vater geht es nicht gut ...

0 Kommentare

In der 17. Minute hatte Messi sein erstes von insgesamt drei Toren an diesem Abend erzielt. Noch während der 38-Jährige die Arme zum Jubel ausstreckte und sich von seinen Teamkollegen feiern ließ, schossen dem Stürmer Tränen in den Augen.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

„Schwierige Tage“
Nach dem Spiel erklärte der 38-Jährige, er habe „einige schwierige Tage“ hinter sich, ging jedoch nicht genauer ins Detail. Die wahrscheinlichste Erklärung für die Tränen des achtfachen Ballon-d‘Or-Siegers: der Gesundheitszustand seines Vaters. 

Seit Jahresbeginn kämpft Jorge Messi mit einer ernsthaften Erkrankung, in den letzten Tagen soll sich sein Zustand verschlechtert haben. Sein Sohn Lionel steht bei der WM indes täglich im Rampenlicht, als Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft übernimmt der Stürmer große Verantwortung in der Mission „Titelverteidigung“. Bei all dem Trubel und den großen Sorgen um seinen Vater können schon einmal Emotionen hochkommen.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi traf gegen Algerien dreifach.
Trotz Hattrick
„Schwierige Tage“: Bei Messi kullerten Tränen
17.06.2026
Vor WM-Duell
Gregoritsch über Messi: „Der Mann ist unfair!“
18.06.2026

Sportlich lässt sich Messi von der privaten Situation bislang allerdings nichts anmerken. Sein Dreierpack gegen Algerien markierte die WM-Treffer Nummer 14, 15 und 16, er ist damit nun ex aequo mit Miroslav Klose WM-Rekordtorschütze. Außerdem ist der Inter-Miami-Star seit gestern sowohl der jüngste als auch der älteste Spieler, der jemals für Argentinien ein Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielt hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 09:21
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Lionel Messi
Algerien
Google Play
TränenVater
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Fieber
Kolumbien vs. Usbekistan 3:1 – alle Tore im Video
WM-Goldtor
Ghana besiegt Panama – alle Highlights im Video
4:2-Sieg
Englands Hit gegen Kroatien – alle Tore im Video!
WM-Überraschung
Portugal gegen Kongo nur 1:1 – Highlights im Video
3:1 – WM-Auftaktsieg
Österreich vs. Jordanien: Alle Highlights im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
238.556 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
139.656 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
107.880 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1367 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
804 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Nach Xhaka-Ansage
„Toxische“ Stimmung im Team? Schweizer äußert sich
Vorsicht, Betrug!
Fußball-WM: Hunderte Fake-Ticketportale entdeckt
„Noch nie erlebt“
Partymeile in Boston: Jetzt sind Schotten dicht
Superstar emotional
Deshalb weinte Lionel Messi bei seinem Hattrick
Gibt‘s Umstellung?
Rätselraten um Posch: ÖFB droht erneut Rückschlag

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf