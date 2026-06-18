Deshalb weinte Lionel Messi bei seinem Hattrick

Seit Jahresbeginn kämpft Jorge Messi mit einer ernsthaften Erkrankung, in den letzten Tagen soll sich sein Zustand verschlechtert haben. Sein Sohn Lionel steht bei der WM indes täglich im Rampenlicht, als Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft übernimmt der Stürmer große Verantwortung in der Mission „Titelverteidigung“. Bei all dem Trubel und den großen Sorgen um seinen Vater können schon einmal Emotionen hochkommen.