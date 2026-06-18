Rätselraten um Posch: ÖFB droht erneut Rückschlag

Update von ÖFB-Arzt

„Poschi hat Schmerzen im Unterkiefer links. Er ist so weit guter Dinge. Wir haben jetzt geplant, im Laufe des Nachmittags, sobald wir den Slot für die CT-Untersuchung haben, dieses durchzuführen und nach dem CT können wir dann zur Diagnose und weiteren Vorgehensweise Auskunft geben“, schilderte ÖFB-Arzt Michael Fiedler am Mittwoch. Am Donnerstag sollte Klarheit bestehen.