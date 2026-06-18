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Gibt‘s Umstellung?

Rätselraten um Posch: ÖFB droht erneut Rückschlag

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 09:18
Stefan Posch (li.) droht das frühe WM-Aus.
Stefan Posch (li.) droht das frühe WM-Aus.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Wie geht es Stefan Posch? Diese Frage beschäftigt aktuell die heimischen Fußball-Fans. Nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien droht dem Außenverteidiger das frühe WM-Aus. Muss Teamchef Ralf Rangnick nun im zweiten Gruppenspiel gegen Argentinien am Montag (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) umstellen?

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Beim ÖFB-Rechtsverteidiger, der beim 3:1-Erfolg gegen Jordanien durchspielte, besteht der Verdacht auf einen Kieferbruch. Ein riesengroßer Wermutstropfen beim so wichtigen WM-Auftaktsieg. Jetzt droht sogar das WM-Aus. Nicht nur bei Teamchef Ralf Rangnick, auch bei den rot-weiß-roten Fans gibt es Sorgenfalten.

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: Sepp Pail)

Update von ÖFB-Arzt
„Poschi hat Schmerzen im Unterkiefer links. Er ist so weit guter Dinge. Wir haben jetzt geplant, im Laufe des Nachmittags, sobald wir den Slot für die CT-Untersuchung haben, dieses durchzuführen und nach dem CT können wir dann zur Diagnose und weiteren Vorgehensweise Auskunft geben“, schilderte ÖFB-Arzt Michael Fiedler am Mittwoch. Am Donnerstag sollte Klarheit bestehen.

Wer könnte Posch ersetzen?
Nun stellt sich natürlich auch die Frage, wer Posch bei einem Ausfall ersetzen könnte. Die heißeste Aktie ist Konrad Laimer, der auf der rechten Verteidigerposition eine starke Saison beim FC Bayern München ablieferte. Beim Spiel gegen Jordanien lief der „Wirbelwind“ überraschend auf der 10er-Position im offensiven Mittelfeld auf.

Nach Baumgartner droht nächster Schock
Ein Ausfall von Posch wäre jedenfalls der nächste herbe Rückschlag bei der WM. Kurz vor Turnierstart hatte sich ja bereits Christoph Baumgartner schwer am Oberschenkel verletzt.

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