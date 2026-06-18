Höhere Strafen für frühe Kreditrückzahlung geplant

Es ist eine von vielen kleinen Maßnahmen, die mit dem Budgetbegleitgesetz kommen sollen, das die Regierung vergangene Woche vorgelegt hat: Bei vorzeitigen Zurückzahlungen von Wohnbaukrediten sollen Banken ab 2027 bis zu drei Prozent – statt derzeit ein Prozent – des vorzeitig zurückgezahlten Kreditbetrags als Strafgebühr für entgangene Zinsen verrechnen dürfen.