„Toxische“ Stimmung im Team? Schweizer äußert sich

Im zweiten Gruppenspiel treffen die „Eidgenossen“ am Donnerstagabend (21 Uhr, MESZ) auf Bosnien. Da wollen unsere Nachbarn ein anderes Gesicht zeigen als vergangenen Samstag. „Wenn wir gut ins Spiel kommen, kommt der Rest von allein. Ich erwarte aber ein sehr intensives Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Wir müssen von der ersten Sekunde an bereit sein“, will Freuler die Truppe von Sergej Barbarez dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen.