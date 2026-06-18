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Nach Xhaka-Ansage

„Toxische“ Stimmung im Team? Schweizer äußert sich

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 10:02
Kapitän Granit Xhaka ging mit seinem Team hart ins Gericht.
Kapitän Granit Xhaka ging mit seinem Team hart ins Gericht.(Bild: AFP/FRAN SANTIAGO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach der klaren Ansage von Granit Xhaka infolge des enttäuschenden WM-Auftakts hat sich nun dessen Teamkollege Remo Freuler zur angeblich „toxischen“ Stimmung im Kader der Schweiz geäußert. 

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Hintergrund: Nach dem 1:1 gegen Katar war Xhaka mit sich und seinen Mitspielern hart ins Gericht gegangen. Man dürfe nicht nur reden, sondern müsse auch machen, so der 33-Jährige. Der „Blick“ berichtete anschließend, einige Spieler seien nach der Ansprache eingeschüchtert gewesen und würden sich im Camp unwohl fühlen. 

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„Man muss Dinge ansprechen können“
Freuler hat dazu eine klare Meinung: „Man muss Dinge ansprechen können. Wenn man ein Problem damit hat, ist man im Fußball vielleicht ein bisschen am falschen Platz“, verteidigte der Mittelfeldspieler die Worte seines Kapitäns.

Remo Freuler stimmt Xhaka zu.
Remo Freuler stimmt Xhaka zu.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Im zweiten Gruppenspiel treffen die „Eidgenossen“ am Donnerstagabend (21 Uhr, MESZ) auf Bosnien. Da wollen unsere Nachbarn ein anderes Gesicht zeigen als vergangenen Samstag. „Wenn wir gut ins Spiel kommen, kommt der Rest von allein. Ich erwarte aber ein sehr intensives Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Wir müssen von der ersten Sekunde an bereit sein“, will Freuler die Truppe von Sergej Barbarez dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen.

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