Frau (26) schläft am Steuer ein und verunfallt

Eine 26-Jährige war am frühen Morgen am Donnerstag mit einem Klein-Lkw auf der Südautobahn in Richtung Villach unterwegs. Sie dürfte in den Sekundenschlaf gefallen sein, als sie mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen ist.
Die Müdigkeit hat die 26-Jährige in den frühen Morgenstunden übermannt, als sie mit ihrem Klein-Lkw auf der Höhe von Wernberg verunglückte. Dabei ist sie rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Straßenböschung geprallt. Das Fahrzeug ist auf die Seite gekippt.
Die 26-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und mit leichten Verletzungen ins LKH Villach gebracht. Ein Alkoholtest verlief negativ. Für die Bergung des Fahrzeuges standen die Feuerwehr Wernberg und Velden im Einsatz. Insgesamt waren 27 Feuerwehrleute vor Ort.
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