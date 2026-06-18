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Fahrzeug gekippt

Frau (26) schläft am Steuer ein und verunfallt

Kärnten
18.06.2026 07:30
Der Unfall ereignete sich auf der Höhe von Wernberg.
Der Unfall ereignete sich auf der Höhe von Wernberg.(Bild: Feuerwehr Wernberg)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Eine 26-Jährige war am frühen Morgen am Donnerstag mit einem Klein-Lkw auf der Südautobahn in Richtung Villach unterwegs. Sie dürfte in den Sekundenschlaf gefallen sein, als sie mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen ist. 

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Die Müdigkeit hat die 26-Jährige in den frühen Morgenstunden übermannt, als sie mit ihrem Klein-Lkw auf der Höhe von Wernberg verunglückte. Dabei ist sie rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Straßenböschung geprallt. Das Fahrzeug ist auf die Seite gekippt.

Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen.
Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen.(Bild: Feuerwehr Wernberg)
Zwei Wehren waren am Unfallort und halfen das Fahrzeug zu bergen.
Zwei Wehren waren am Unfallort und halfen das Fahrzeug zu bergen.(Bild: Feuerwehr Wernberg)

Die 26-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und mit leichten Verletzungen ins LKH Villach gebracht. Ein Alkoholtest verlief negativ. Für die Bergung des Fahrzeuges standen die Feuerwehr Wernberg und Velden im Einsatz. Insgesamt waren 27 Feuerwehrleute vor Ort.

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