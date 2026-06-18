61 insolvente Tankstellen werden jetzt verkauft

Verkaufsprozess läuft bereits

Seit Beginn der Insolvenz sind rund zehn Tankstellen geschlossen worden. Die 61 verbliebenen stehen nun vor dem Verkauf. „Der Startschuss für die bestmögliche Einzel- und Paketverwertung der Stiglechner-Tankstellen-Standorte ist erfolgt“, sagt Masseverwalter Norbert Mooseder in einem Bericht der „OÖN“. Dreizehn Standorte seien bereits bei der Sitzung des Gläubigerausschusses am Mittwoch veräußert worden. Das größte Paket umfasse 18 Tankstellen. Bei den Käufern soll es sich weitgehend um österreichische Tankstellenbetreiber handeln – um wen genau, wird nicht bekanntgegeben. Für knapp ein Drittel der Tankstellen gebe es noch keinen Käufer.