Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stiglechner-Pleite

61 insolvente Tankstellen werden jetzt verkauft

Oberösterreich
18.06.2026 09:20
An den Stiglechner-Tankstellen kam es zu Jahresbeginn immer wieder zu Treibstoffausfällen.
An den Stiglechner-Tankstellen kam es zu Jahresbeginn immer wieder zu Treibstoffausfällen.(Bild: Christoph Gantner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

61 Tankstellen, die trotz Insolvenz des Linzer Tankstellenbetreibers Stiglechner in Betrieb sind, sollen nun paketweise verkauft werden. Zwei Drittel davon sollen in den kommenden zwei Wochen den Besitzer wechseln.

0 Kommentare

Rückblick in den Dezember 2025: Damals meldeten zwei Unternehmen der Linzer Stiglechner-Gruppe Insolvenz an. Die Unternehmensgruppe betreibt Tankstellen in ganz Österreich, unter der Eigenmarke IQ sowie den Marken Shell, Eni und BP. Im Februar des heurigen Jahres wurden dann rund 125 Millionen Euro Schulden anerkannt. Es ist eine der größten Pleiten Oberösterreichs – die „Krone“ berichtete.

Verkaufsprozess läuft bereits
Seit Beginn der Insolvenz sind rund zehn Tankstellen geschlossen worden. Die  61 verbliebenen stehen nun vor dem Verkauf. „Der Startschuss für die bestmögliche Einzel- und Paketverwertung der Stiglechner-Tankstellen-Standorte ist erfolgt“, sagt Masseverwalter Norbert Mooseder in einem Bericht der „OÖN“. Dreizehn Standorte seien bereits bei der Sitzung des Gläubigerausschusses am Mittwoch veräußert worden. Das größte Paket umfasse 18 Tankstellen. Bei den Käufern soll es sich weitgehend um österreichische Tankstellenbetreiber handeln – um wen genau, wird nicht bekanntgegeben. Für knapp ein Drittel der Tankstellen gebe es noch keinen Käufer.

Lesen Sie auch:
Die Tankstellen der Marke iQ gehören zu Stiglechner.
Krone Plus Logo
Spritpreis im Fokus
Tankstellen-Pleite: Wie es dazu kommen konnte
05.12.2025
Stiglechner-Pleite
Gläubiger wollen 136 Mio. Euro von Tankstellen
24.02.2026

Mooseder rechnet unter anderem durch den Verkauf der Tankstellen mit einer Gläubiger-Quote im zweistelligen Bereich, möglicherweise auch über 20 Prozent. Von der Insolvenz sind rund 500 Beschäftigte betroffen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.06.2026 09:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
238.556 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
139.656 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
107.880 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1367 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
804 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Oberösterreich
Strafantrag
Mühlviertler Ehepaar ließ zwei Alpakas verhungern
Krone Plus Logo
Schulsprengelwechsel
Monatelanger Kampf um Schulplatz für Sohn Tobias
Stiglechner-Pleite
61 insolvente Tankstellen werden jetzt verkauft
Wilder Unfall
Auto wurde 50 Meter durch die Luft geschleudert
Krone Plus Logo
Keine Bezahlung
Praktikanten im Sozialbereich gehen oft leer aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf